Juez Concepción Carhuancho llamó la atención a abogado de Jaime Yoshiyama por reírse en audiencia

Una falta de respeto. El juez Richard Concepción Carhuancho llamó hoy la atención al abogado de Jaime Yoshiyama , Humberto Abanto, por interrumpir al fiscal José Domingo Pérez y reírse en plena audiencia de prisión preventiva contra los investigados de Fuerza 2011 por el presunto delito de lavado de activos.



“Acá el que dirige la audiencia es el juez. Tengo la grabación de que en la sesión pasada usted no ha tenido una actitud adecuada, porque ha estado riéndose en la audiencia. Pido la moderación. Estamos en una audiencia y se merece el debido respeto”, dijo Concepción. Ante el ‘jalón de orejas’, Abanto se justificó diciendo que no se había reído y que solo había sonreído.



“Yo en la audiencia sonreí, no reí, porque la risa trae carcajadas. No expresé ninguna carcajada. Sus argumentos me ameritaron eso, lo digo con franqueza”, indicó en su defensa. También aseguró que si bien es cierto el debate lo dirige el juez, las partes tienen derecho a no ser 'gritoneados'.



El juez Concepción también reclamó a Luis Mejía Lecca por las conversaciones que mantenía con Jorge Yoshiyama en la sesión. Como se dio a conocer, este último confesó el lunes ante la Fiscalía que ayudó a su tío Jaime Yoshiyama a lavar cerca de un millón de dólares aportados por “empresarios que querían permanecer en el anonimato” en la campaña presidencial de Keiko Fujimori.



"Lo he estado observando hace un momento y usted está acercándose, está hablando con el imputado Yoshiyama Sasaki. Todas esas circunstancias las estoy advirtiendo y están siendo grabadas en audio y video", comentó el magistrado. Mejía respondió que su actitud era porque quería comunicarse con su abogado quien se encontraba un poco lejos.



Durante la audiencia, el fiscal Domingo Pérez ratificó hoy que Jaime Joshiyama Tanaka, exdirigente de Fuerza 2011, captó el dinero de la empresa Odebrecht, con conocimiento de su origen ilícito, con la finalidad de introducirlo en la campaña de Keiko Fujimori en el 2011.



“Nos están dando información que corrobora que Jaime Yoshiyama Tanaka captó el activo ilícito de Odebrecht con conocimiento de la ilicitud, busco a Jorge Joshiyama Sasaki y le solicitó que ese dinero sea fraccionado, ingresado al sistema financiero a través de falsos o simulados aportes (…)” , manifestó el fiscal.