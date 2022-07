FUERTE Y CLARO. Juliana Oxenford no fue ajena a comentar el discurso por 28 de julio del presidente de la República, Pedro Castillo. La periodista arremetió duramente contra el mandatario por utilizar su mensaje a la Nación para cuestionar la labor de la prensa y asegurar que se busca desestabilizar a su Gobierno.

Mediante su cuenta de Twitter, la conductora de ‘Al Estilo de Juliana’ remarcó que el jefe de Estado está haciéndose la víctima, pese a que durante el primer año de su gestión no ha ofrecido una entrevista abierta a la prensa.

“ Qué malos somos. El presidente con tantas ganas de hablar de sus triunfos, logros, objetivos y nadie le da la oportunidad de entrevistarlo? Victimización x 100000 ″, escribió.

En ese sentido, le envió un mensaje a Pedro Castillo para dejarle en claro que los periodistas no son culpables de las investigaciones que pesan en su contra por presuntos casos de corrupción.

“¿El presidente está hablando del Perú de hoy? ¿Es en serio? Señor presidente Pedro Castillo, si los periodistas somos los culpables de todas sus desgracias, ¿por qué no da una conferencia abierta y nos deja preguntarle lo que - claramente- no le da la gana de responder?”, puntualizó.

Juliana Oxenford y los tuits contra Pedro Castillo.

CASTILLO CRITICÓ A LA PRENSA EN SU MENSAJE A LA NACIÓN

El presidente Pedro Castillo incluyó, en su mensaje a la Nación por 28 de julio, una crítica a los medios de comunicación al asegurar que hay quienes están interesados en desestabilizar al Ejecutivo a través de mentiras y acusaciones en su contra.

“Nada de esto se propala y si se presenta la información, no existe la mínima ni la real valoración del impacto de estos hechos porque los medios empeñados en desestabilizar al Gobierno no les interesa difundir los logros. Solo se emiten mentiras y noticias falsas de Pedro Castillo , solo emiten esas cosas. Acusado de corrupción sin ninguna prueba. Se van a cansar de buscar las pruebas porque no las van a encontrar”, dijo.