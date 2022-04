INDIGNADA. Así se mostró Juliana Oxenford la noche de este jueves luego de escuchar las polémicas declaraciones del premier Aníbal Torres, quien puso a Hitler como ejemplo del desarrollo económico de la Alemania nazi y pidió hacer lo mismo en el Perú.

“El que habla hasta por los codos es el premier, no sé qué le pasa, yo creo que tiene un problema. Estamos hablando de un abogado reconocido, un jurista que ha sido rector de la San Marcos, alguien que tiene una experiencia legal y entendemos también que de conocimiento de la historia”, dijo la conductora del noticiero de ATV.

En ese sentido, aseguró que no se explica cómo pudo decir tamaña sandez. “No me explico cómo se atrevió a decir la estupidez que mencionó hoy delante de las cámaras, de la gente que estaba ahí en el coliseo Huanca de Huancayo, poniendo como ejemplo al mayor genocida de la historia, a Adolf Hitler. Es increíble, ha pisoteado el dolor de los deudos de aquel Holocausto donde mataron a más de seis millones de judíos”, indicó la periodista.

Asimismo, le pidió leer más y no solo centrarse en temas de materia legal. “¿No está diciendo que Hitler fue un gran gestor? U otra vez la prensa alidada con la derecha bruta y achorada está haciendo una traducción equívoca de lo que manifiesta”, agregó Juliana Oxenford indignada.

Periodista se mostró indignada con las declaraciones del premier Aníbal Torres sobre Adolfo Hitler, que levantaron la polémica no solo en el Perú, sino que en toda la comunidad internacional.

