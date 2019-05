Juliana Oxenford sobre Tamar Arimborgo: "Me niego a tener una parlamentaria que hable tanta burrada".

Tamar Arimborgo, congresista de Fuerza Popular, comparó al Ministerio de Educación con "Sodoma y Gomorrra", por lo que Juliana Oxenford, conductora de 90 Central, respondió con fuertes comentarios a la parlamentaria fujimorista.

Tamar Arimborgo, además de cuestionar al Ministerio de Educación por el contenido sobre la sexualidad en los libros de educación pública sobre el curso de 'Desarrollo Ciudadano y Cívica', también sostuvo que el sexo solo tiene la finalidad reproductiva durante la interpelación a la ministra Flor Pablo en el Congreso de la República



"Porque poniendo las cosas en su lugar, la función biológica del sexo y de su anatomía orgánica es la reproducción y no el placer, siendo este solamente subsidiario a la función primera en concordancia" , dijo Tamar Arimborgo.



Ante estas palabras, Juliana Oxenford se pronunció sobre Tamar Arimborgo, considerando las expresiones de la congresista como una "burrada".



"Voy a hablar de Tamar Arimborgo, porque me niego a tener una parlamentaria que, encima que cobra todos los meses plata que sale de nuestro trabajo, hable tanta burrada”, dijo una indignada Juliana Oxenford.



No es la primera vez que Tamar Arimborgo comenta sobre estos temas: en enero pasado aseguró en un proyecto de ley que la “ideología de género” causa “sida y cáncer”.



Escucha a Juliana Oxenford sobre Tamar Arimborgo en el minuto 30: