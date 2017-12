Juliana Oxenford y Yeni Vilcatoma discuten en vivo por Condorito y Fuerza Popular  [VIDEO]

El debate de 16 que se dio en el Congreso previo al rechazo a la vacancia del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski , sigue dando que hablar. Esta vez, Juliana Oxenford y la congresista Yeni Vilcatoma debatieron en vivo por los comentarios que hizo esta última durante la sesión y que muchos consideraron ofensivos contra los chilenos.

Como se recuerda, Yeni Vilcatoma se mostró indignada porque el abogado de Pedro Pablo Kuczynski, Alberto Borea, hizo referencia al personaje de tiras cómicas Condorito ¿La razón? El personaje es de origen chileno.

"Condorito, señores, es chileno ¿Dondé esta el nacionalismo?,¿dónde está el Frente Amplio", expresó la congresista muy enérgica generando asombro en el hemiciclo. Sus comentarios llegaron hasta el país vecino del sur.

Yeni Vilcatoma y sus comentarios contra Condorito

Tras esto, Juliana Oxenford conversó vía telefónica y le preguntó si las cosas 'estaban más tranquilas' con Condorito pues, por sus no tan ligeras frases, la parlamentaria tuvo que salir a ofrecer disculpas.

"Yo adoro a Condorito, yo intentaba hacer la representación y me sorprendía que el abogado Borea lo invocara en una defensa en la cual no encontró ningún argumento para desarmar las pruebas que teníamos que demostraban las acusaciones contra el presidente.De ninguna manera me refiero a la nacionalidad" , dijo Yeni Vilcatoma.

"Mi respeto al pueblo chileno", escribió Yeni Vilcatoma en Twitter. "Mi respeto al pueblo chileno", escribió Yeni Vilcatoma en Twitter. Canal N

Juliana Oxerford, en primera instancia, le preguntó además a Yeni Vilvcatoma sobre el posible apoyo 'tras bambalinas' que le estaría dando a Fuerza Popular, a pesar de que ahora ella es una congresista independiente y sin bancada. La congresista respondió fuerte y claro.

"Soy una congresista independiente. Yo no tengo bancada y no tengo privilegios que gozan los congresistas con bancada. No tengo privilegios y a pesar de las dificultades yo hago mis denuncias", agregó Yeni Vilcatoma.

