Julio Gutiérrez renunció a CNM tras audio que lo involucra en negociaciones para favorecer jueces y fiscales | VIDEO

Tras conocerse el audio donde se le involucra en presuntas negociaciones para favorecer jueces y fiscales, Julio Gutiérrez oficializó su renuncia al cargo de consejero en el Consejo Nacional de la Magistratura ( CNM ), tal y como lo anunciara en las últimas horas.

El documento ingresó a la mesa de partes del CNM a las 9:22 a.m. de hoy y presenta la "decisión irrevocable de renunciar al cargo de consejero" por parte de Julio Gutiérrez .

"Considero mi deber asumir plenamente la responsabilidad política derivada de mis desafortunadas expresiones en una conversación hecha pública por los medios de comunicación", admite Julio Gutiérrez , el ahora ex consejero del CNM .

A manera de justificación, Julio Gutiérrez aseguró que, pese a lo que se escucha en los audios, esto no afectó la imparcialidad en los procesos de selección de jueces y fiscales "lo que se demuestra en la selección de la plaza objeto de comentario".

Julio Gutiérrez, miembro de la CNM, renunció hoy por escándalo de audios.

"Si tú supieras, este... lo que he hecho Walter. Me he tumbado a la segunda, hermano, y era una titular, hermano [...] Y yo era el ponente de la segunda y le saqué el alma, hermano. Sino, ¿cómo justificaba que el tercero suba al segundo, hermano?", se le escucha decir a Julio Gutiérrez en conversación con el detenido juez del Callao, Walter Ríos .

En su carta de dimisión, el ex consejero aseguró que no participó en la elaboración de los exámenes para magistrados.

"Tampoco he manchado mi honra ni mis manos con dádivas, prebendas o promesas, del mismo modo que no he perjudicado a nadie, excepto a mí mismo por tan desafortunadas expresiones", aseguró Julio Gutiérrez, quien podría afrontar una denuncia por tráfico de influencias.