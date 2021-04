El candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, cuestionó al periodista Beto Ortiz por los diversos reportajes que emitió en su programa en Willax TV sobre su postulación.

“Yo pensé que eras un mal periodista, pero eres peor. Qué consultora, Dios mío, qué personal training. Te voy a responder pero primero que quede claro que el señor no sabe nada de esos temas porque no tiene ni una sola prueba de las cosas que ha dicho sobre mí”, expresó.

Julio Guzmán también criticó a Beto Ortiz por llamar a su exesposa e indagar si era o no un buen padre con sus hijos. También aseveró que lleva una relación “tan buena y tan civilizada” con ella.

Trome - Julio Guzmán estuvo en entrevista con Beto Ortiz

“Lo que sí me acuerdo es que llamaron a mi exesposa para preguntarle qué tal padre era y ella dijo que yo era un padre excelente, que nunca había abandonado a mis hijos y ustedes no lo sacaron. Eso sí me acuerdo”, acotó.

“(Me acuerdo porque) me contó mi exesposa porque mi relación con ella es tan buena y tan civilizada como la que otras personas no tienen”, añadió.

Finalmente, Julio Guzmán aseguró que tras la renuncia de Manuel Merino a la Presidencia de la República, en noviembre del 2020, planteó el retorno de Martín Vizcarra para defender al Poder Ejecutivo y la estabilidad.

“Estábamos en plena crisis política y se estaban barajando varias alternativas. Una de las alternativas –porque la última fue la del gobierno de transición y del presidente actual- es que el presidente pudiera volver y no era para defender a Vizcarra, era para defender la Presidencia de la República y la estabilidad. Hasta al señor López Aliaga lo hubiésemos defendido, si hubiera sido el caso”, sentenció.