EN POLÉMICA. A pesar que ya pasaron casi tres años del bochornoso incidente en el que se vio involucrado Julió Guzmán, al ser captado escapando de un departamento en llamas donde se reunió con una mujer, siguen saliendo más datos a la luz.

‘Beto a Saber’ emitió un reportaje con imágenes de cómo quedó el inmueble después del siniestro que tuvo lugar en Miraflores en mayo de 2018. Además de las fotografías que se difundieron en su momento, donde se veían globos en forma de corazón, velas y una mesa lista para almorzar, presentaron una imagen con un mensaje en unas de las paredes: “Feliz día del padre, mi amor”, dice la frase colocada sobre un sillón de cuero quemado.

Por otro lado, el programa de Beto Ortíz también mostró un voucher de pago que evidenciaría que el candidato a la presidencia depositó 129 mil soles a Ana Lozano, hermana del dueño del departamento, como reparación tras los daños ocasionados por el fuego.

El documento dice que el pago fue realizado nueve días después del siniestro, el 6 de junio de 2018. Según el espacio de Willax, el abogado habría negociado un acuerdo de confidencialidad con el afectado.

GUZMAN HABRÍA FIRMADO ACUERDO

Julio Guzmán acababa de ser padre por cuarta vez y habría preferido pagar una cuantiosa suma de dinero a cambio de no desatar un escándalo a nivel nacional. “Él mismo declara que no tiene oficio ni beneficio y era mantenido por la mujer, es lícito preguntarse un personaje público de dónde saca 129 mil soles para pagar una indemnización”, dice el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga.

El acuerdo de reparación de daños también habría incluido un acuerdo de confidencialidad, por lo que ni el dueño del departamento de Ocharán ni Liliana Acurio, abogada y militante del partido con la que se reunió el candidato, declararon a la prensa.

ESPOSA DE GUZMÁN AFECTADA

La esposa del candidato, Michelle Ertischek, aseguró que el incidente de un amago de incendio en un departamento de Miraflores que involucró al candidato presidencial con una dirigente del Partido Morado “fue muy difícil” y que le provocó mucho dolor.

Pese a ello, Ertischek dijo que su esposo “hizo mucho para cambiar” y que tras dicho suceso su matrimonio “se fortaleció”.

“Eso fue muy difícil, creo que cualquier matrimonio cuando hay problemas es muy difícil y me dolió mucho, cualquier matrimonio cuando hay problemas es muy difícil, hablamos de cambios, Julio hizo mucho para cambiar, y también trabajamos mucho para dar fuerza a nuestro matrimonio, estamos avanzando”, sostuvo en una entrevista con Cuarto Poder.

“Él [Julio Guzmán] hizo cambios y [...] lo que me costó mucho que algo todos los matrimonios tienen problemas y algo que era privado entró a lo público”, señaló.

GUZMÁN HACE MEA CULPA

Julio Guzmán indicó que cometió un error “doloroso” para su familia y aseguró que dicha situación le dio “la oportunidad de trabajar” para fortalecer a su familia. Cuestionó, en esa línea, que se haya hecho “un show mediático” del incidente.

“Cometí un error, que fue muy doloroso para mi familia, he reflexionado mucho, he pedido perdón, comenzando por mi esposa, lo bueno que yo podría rescatar de toda esta situación es que me dio la oportunidad de trabajar con mi esposa después de pedirle perdón y fortalecernos como familia, las relaciones de pareja son muy complejas y pasan muchas cosas”, manifestó.

“Se ha tratado de construir una narrativa y hacer un show mediático y encontrar una relación entre salir de un incendio y correrse de los problemas del país, entonces los enemigos políticos han tratado de construir una relación espuria”, remarcó Julio Guzmán.

TROME- Julio Guzmán y la reveladora foto del departamento que se incendió

