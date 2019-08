Julio Guzmán: "Hablar del fujimorismo en el Perú es como si estuviésemos hablando del ‘pinochetismo’ en Chile" | FOTOS

Por: Oscar Torres



Está listo. Julio Guzmán , líder del Partido Morado, va por su revancha. Se prepara desde hace tiempo para llegar a la Casa de Pizarro. Trome conversó con el popular ‘Moradito’ a propósito de la crisis política que atraviesa nuestro país.



Julio, la última encuesta de Datum te pone primero en la lista de preferencias electorales, ¿qué opinas?

Primero que es muy prematuro. Son resultados muy preliminares; sin embargo, agradecemos el apoyo de la gente que está diciendo que votaría por nosotros y lo que nos corresponde hacer es seguir trabajando duro para así inspirar y convencer a aquellos que lo están dudando.



¿Por qué estás de acuerdo con el adelanto de elecciones?

Porque es la única salida al problemón, al entrampamiento que tenemos ahora y además, es una salida constitucional; es decir, de acuerdo a las reglas. Teníamos un presidente muy débil, sin bancada, sin equipos técnicos y un Congreso que obstaculizaba todo.



'EL MENOS MALO'



Algunos opositores del gobierno han calificado esta medida como ‘populista e improvisada’. ¿Qué tienes que decir?

Que no lo es. Es, más bien, el escenario menos malo, porque es extender la agonía de todo el país, del sector privado por un año más. Así que no.



También han dicho que Vizcarra debió renunciar por su incapacidad para gobernar...

Bueno, en realidad lo que el presidente ha tenido, más que una incapacidad personal, es una falta de recursos políticos para poder gobernar. Los problemas de gestión que tenemos ahora son muy profundos y el hecho de no tener un capital político para ejecutar reformas y enfrentarse a la mayoría del Congreso son impedimentos muy estructurales, muy de fondo.



Las encuestas revelan que el presidente tiene un promedio de 60% de aprobación, ¿a qué crees que se deba?

A que ha entonado con la emoción de la gente, que no quiere saber absolutamente nada con un Congreso que se ha puesto de espaldas, que protege a mafias, que protege a delincuentes y criminales, pero tampoco quiero dejar de darle responsabilidad al presidente. Recuerda, el presidente ha sido muy intermitente y ha desperdiciado mucho tiempo. No le estaría pasando esto si desde enero él hubiera impulsado las reformas políticas.



El crecimiento está estancado y la inseguridad ha aumentado tanto que entran hasta con armas de guerra a pollerías. ¿Qué debemos hacer?

Primero, tener un enfoque preventivo. Este no es un tema solo policial. El enfoque preventivo es comenzar a fijarse en cómo les damos mayores valores a los jóvenes. Y el Partido Morado hoy tiene la propuesta de los domos juveniles, los centros culturales juveniles gratis para todos los jóvenes en el Perú, en los distritos más pobres.

KEIKO

​

Todo parece indicar que Keiko va a seguir en prisión, ¿qué comentario te merece?

Que esa es una decisión estrictamente del Poder Judicial y que lo único que los peruanos pedimos es que sea una decisión independiente y que se ajuste a derecho.



¿Y Keiko que te parece? ¿Le es nociva al país, como dicen sus críticos?

El fujimorismo en general, ¿no? Hablar del fujimorismo en el Perú es como si estuviésemos hablando del ‘pinochetismo’ en Chile hasta el día de hoy o del franquismo en España; o sea, es una locura que el país siga hablando de un movimiento autoritario de un dictador de hace treinta años...



A propósito, en la misma encuesta de Datum, George Forsyth figura segundo, ¿lo ves como una buena alternativa presidenciable?

Yo veo como positivo a todas aquellas caras nuevas que le quieran dar una opción a todos los peruanos y de eso se trata. En las próximas elecciones se acaba el ciclo de los ‘dinosaurios’ y se abre una nueva etapa de renovación política y ahí tienen que participar la mayor cantidad de gente que pueda y quiera.



Pero, ¿qué piensas de Forsyth en particular?

Está haciendo una buena labor a nivel distrital y que participe me parece que es algo positivo para que la gente tenga más opciones.

TÍA MARÍA



El proyecto Tía María es una ‘bomba de tiempo’, ¿crees que se manejó mal?

Se manejó mal porque esta es una historia que viene desde hace muchos años y el gobierno actual ha cometido un error en darle una autorización, cuando el diálogo no se había agotado.



Explícale a la gente por qué es necesaria la inversión minera para el desarrollo del país...

La inversión minera es positiva siempre y cuando se respete el medio ambiente y se tenga una buena relación con las comunidades, pero esto una vez que la inversión se da. Es buena porque obviamente genera empleo y hace que los peruanos tengamos más ingresos.



¿Eres de los que valida totalmente el acuerdo con Odebrecht?

Me parece que es el costo que tenemos que asumir para saber la verdad. Y estoy convencido de que saber la verdad da más beneficios al país que las reparaciones o el dinero que se estipula devolver.



¿Respaldas el trabajo de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez?

Absolutamente.



¿Qué te parece que un personaje como Antauro Humala tenga tantos seguidores en las redes sociales?

La verdad que yo dudo muchísimo que los peruanos en general quieran apostar ahora por soluciones extremistas. Yo he recorrido 130 provincias en el país y lo que siento es que la gente lo único que quiere es mirar el futuro y construir.

Julio Guzmán habló con Trome sobre sus intenciones electorales. (Foto: Trome) Julio Guzmán habló con Trome sobre sus intenciones electorales. (Foto: Trome)

CRÍTICOS

​

Tus críticos se siguen preguntando, ¿de qué vive Julio Guzmán?

Vivo de tres cosas. Dicto clases en la Universidad Católica, hago lo mismo en la Ruiz de Montoya y además, implemento talleres de formación en gestión pública en casi todas las regiones del país. Es decir, me ‘saco la mugre’ trabajando como lo he hecho desde que tenía 15 años.



También cada vez que hablas te sacan el tema de tu presencia en el gobierno de Ollanta y Nadine.

Yo fui un técnico. Un técnico que no tenía ningún tipo de contacto político ni relación política con ninguno de los dos.



¿Te cae bien Nadine?

No la conozco.



¿Un eventual gobierno tuyo sería de centro, derecha o izquierda? ¿Y en qué se diferenciaría del de Vizcarra?

Un gobierno de centro y eso significa darles oportunidades y derechos a todos. Y las diferencias serían que nuestra primera, segunda y tercera prioridad va a ser la educación de los peruanos.

PPK, ALAN Y TOLEDO

​

¿Te decepcionó Pedro Pablo Kuczynski?

Sí, porque no se sabía en realidad la magnitud del involucramiento que él había tenido en el caso de Odebrecht.



¿Cuál fue tu reacción al enterarte del suicidio del expresidente Alan García?

Mucha pena porque ha sido un acto trágico y lamento mucho lo que su familia sintió y lo que pueda estar sintiendo todavía.



¿Crees que Alejandro Toledo recibió 35 millones de dólares en coimas de Odebrecht?

Bueno, eso no es cuestión de fe. Hay evidencias de que efectivamente lo hizo.



Al parecer casi toda la clase política del país recibió sobornos de Odebrecht. ¿Alguna vez se acercaron a hablar contigo?

No.



¿Y por qué crees que no?

En primer lugar, porque creo que cuando estos casos se dieron, ni siquiera la gente nos conocía y segundo, porque si lo hubieran hecho, nosotros los hubiéramos rechazado.



¿Qué le dices a la gente que ya perdió la fe en los políticos y quieren que se vayan?

Primero, decirles que el ciclo de los políticos tradicionales en el Perú ya terminó. El ciclo de los ‘dinosaurios’ se acabó y comienza una nueva etapa y esta requiere dos cosas: un plan y una estrategia. Y que el Perú tiene una enorme oportunidad porque tenemos tres condiciones: el peruano está listo para el cambio, el Perú tiene todas las condiciones para salir adelante por nuestros recursos y los enemigos del Perú están en jaque mate, los hemos puesto en jaque mate.



Gracias, Julio, ojalá se acaben todos estos líos políticos por el bien del Perú y que exista una salida digna a este grave problema.

Gracias a ti.