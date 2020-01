Julio Guzmán, líder del Partido Morado, hizo sus descargos después que Panorama difundiera imágenes de él huyendo de un incendio tras una cita con una joven, identificada como Liliana Acurio Medina (dirigente del Partido Morado en el Cusco), en un departamento alquilado de Miraflores. En las imágenes se aprecia que en el lugar habían rosas, globos y corazones rojos. El documento policial detalló que al parecer se realizaba una celebración adentro y que una de las velas habría causado el siniestro.

Al ser consultado en una entrevista con Cuarto Poder, el líder del Partido Morado especificó que es un “caso estrictamente personal”.

Julio Guzmán indicó que a la única que le explicó acerca de las velitas en forma de corazón en el departamento "es a mi esposa, que las tuvo el mismo el día por cierto. Solo lo sabe ella y yo”.

Augusto Thorndike, periodista de Cuarto Poder, también preguntó sobre el incendio a Julio Guzmán: “Entramos al cuarto y había un televisor que se estaba incendiando. Cuando esto pasa yo bajo, le digo al de recepción ‘por favor, ayuda a alguien porque hay un televisor que se está incendiando’, para que pueda llevar el extintor”.

Según el político, él no huyó de la vivienda, sino fue a buscar a su seguridad para que lo ayuden a combatir el siniestro.

“Cuando salgo mi seguridad no está, voy a las dos esquinas para buscarlos porque no estaban estacionados y después de minutos lo que recibo es una llamada de la señorita que me dice ‘Julio, todo está controlado, ya llamamos a los bomberos y está todo bajo control, no es necesario que vengas’”, concluyó Julio Guzmán.

Julio Guzmán negó infidelidad. (Cuarto Poder)