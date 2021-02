Por Oscar Torres

En estas últimas semanas se ha convertido en un candidato polémico. Es economista y presidente del Partido Morado. Limeño. Tiene 50 años. Hoy, luego de vencer al coronavirus da su primera entrevista. Julio Guzmán rompió su silencio y contó su verdad.

Señor Guzmán, está postulando para ser presidente del Perú. ¿Coincide en que su vida privada está expuesta a la opinión pública?…

Sí, es parte de ser un político. Cuando nos metemos en esto sabemos que no tenemos vida privada.

En la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos ha tenido una fuerte caída. ¿A qué cree que se deba?

En realidad, si uno ve hace un mes, los resultados eran totalmente distintos, nosotros estábamos en segundo lugar, así que eso en un mes también puede cambiar.

¿Piensa que le está afectando la baja popularidad del presidente Francisco Sagasti?

Nosotros no nos subimos ni nos bajamos del coche cuando las cosas van bien o mal. Somos independientes y vamos a seguir siéndolo, lo único que queremos es apoyar.

¿Este es un gobierno morado?

Definitivamente no lo es. Yo lo he dicho desde un principio. El presidente lo ha repetido múltiples veces y, si ustedes ven, no hay ninguna evidencia de que haya ningún copamiento de miembros del partido en el gobierno.

Bueno, pero desde el presidente, en fin, también el actual ministro del Interior José Elice es morado…

Elice no es militante del partido, fue asesor de la bancada…

Estuvo involucrado con ustedes también…

Estuvo involucrado, pero estamos hablando de cuántas personas, una, dos, tres, eso no es copamiento...

Julio Guzmán rompe su silencio: “Nunca consumí marihuana”

“NO HABLO CON EL PRESIDENTE”

Aunque lo nieguen, la gente los relaciona con este gobierno. ¿Habla con frecuencia con el presidente?

No, no hablo con él desde el día siguiente de la juramentación, en donde justamente decidimos mantener la independencia y la autonomía.

Un eventual gobierno suyo, ¿sería como este al que muchos califican como débil y sin liderazgo?

No, si yo fuera presidente lo que haría es obviamente mejorar la gestión. Lo que yo prometo a los peruanos, si nos dan su confianza este año, es que vamos a terminar de vacunar a toda la población, vamos a integrar los sistemas de salud, pero como economista les prometo que vamos a disparar la economía.

Yhony Lescano me dijo hace un par de semanas que no era ni de derecha ni de izquierda. ¿Julio Guzmán cómo se ubica políticamente?

Nosotros somos de centro, que es el equilibrio, la sensatez, la responsabilidad. El irnos a los extremos hace que no dialoguemos, que no nos escuchemos.

De ser elegido presidente, ¿en qué se enfocaría durante los primeros meses de su mandato?

Vacunar a toda la gente posible... Al 31 de diciembre yo me comprometo a que toda la población esté vacunada. Y a reactivar la economía.





‘MANTENIDO’

Hace un tiempo reveló que su esposa lo mantenía. ¿Sigue siendo así?

En realidad a mí no me ha mantenido nadie. Yo trabajo desde los 15 años. La única vez que dejé de trabajar fue en las elecciones del 2016, punto.

Algunas denuncias periodísticas han revelado que está viviendo en una de las zonas más caras de San Isidro y veranea en un exclusivo condominio de Asia. ¿Ese dinero lo costea usted mismo?

Primero, yo no poseo ninguna propiedad. Ni en la playa ni en San Isidro, ni en ningún lado y eso lo pueden verificar en Registros Públicos. Y segundo, me parece una tontería que juzguen a la gente por el lugar en donde vive.

¿Cuántas propiedades tiene?

Yo, ninguna.

¿A cuánto asciende en general su patrimonio?

Mi patrimonio asciende a un auto del 2010, si es que más no recuerdo.

A propósito, el propio Lescano dijo que los morados estaban haciendo una campaña millonaria. ¿Quiénes los financian?

No sé a qué campaña millonaria se refiere porque si ustedes ven todo nuestro trabajo, el 100% es a través de redes sociales.





DINERO DE EMPRESAS

En elecciones pasadas se ha visto que bancos, empresas en general, donaban millones a candidatos. ¿Ha recibido dinero bajo esa modalidad?

Ninguno y nuevamente vean el trabajo de campaña que estamos haciendo y es muy austero.

Causaron mucho revuelo las declaraciones de Daniel Olivares sobre el consumo de marihuana, incluso quedaron en fumarse un ‘tabaquito’ juntos. ¿Avala el consumo de drogas?

Nunca he consumido marihuana. No la aliento y me parece que lo de Daniel, en realidad, yo prefiero un congresista que trabaje tan duro como él, que uno que se esté yendo a Miami cuando la gente se está muriendo...

¿Qué tendría que decirles entonces a los miles de padres de familia que sufren por las adicciones de sus hijos a las drogas?

Como repito, que no la aliento, que eso no es ninguna política del Partido Morado, ni el partido lo está promocionando. Es simplemente una reacción, me parece inadecuada en su momento, del congresista Olivares. Me parece que pecó de ser demasiado transparente cuando esos temas son del ámbito estrictamente privado .

Julio Guzmán rompe su silencio: “Nunca consumí marihuana”

LA FAMOSA CORRIDA

Ya pasó un buen tiempo, ¿se arrepiente de haber salido corriendo del departamento que se incendió en Miraflores?

Me parece que en este momento donde la gente se está muriendo y ha perdido su chamba, la vida privada de Julio Guzmán es absolutamente irrelevante, pero quiero recordarles que en su momento me disculpé, pedí perdón y lo hice además con absoluta espontaneidad y realismo.

¿Sigue felizmente casado?

Totalmente. Mi matrimonio es muy sólido. Mi familia también y ahora mi objetivo es reconstruir y mejorar mi relación con todos los peruanos.

¿Por qué cree que un candidato que casi no habla como George Forsyth encabeza las encuestas?

Porque la gente está harta. Y a la gente en realidad no le interesa un comino las elecciones de abril, sino les interesa salvaguardar a su familia. Estamos perdiendo a familiares, a amigos, no tenemos trabajo y en ese contexto vamos a pensar en las elecciones, vamos a pensar en los políticos. Es una reacción, yo diría automática, al sentir de los peruanos.

Verónika Mendoza se presenta como una nueva opción en la política. ¿Esa izquierda le haría bien al Perú?

No. Verónika Mendoza es una mujer honesta, pero con ideas que no funcionan.





‘LA KEIKO BUENA Y LA MALA’

Keiko Fujimori está prometiendo mano dura para combatir la pandemia y la inseguridad ciudadana, ¿qué opina?

No le creo. No sé de qué Keiko estás hablando, de la buena o de la mala, porque la buena es la que se arrepiente en todas las elecciones, en todos los procesos electorales, y la mala es el resto del tiempo.

La misma Keiko ha deslindado con el matrimonio homosexual. ¿Cuál es su posición frente a ese tema?

Que los peruanos debemos de defender los derechos de todos. De no a la discriminación de ningún tipo. Y por esa razón el Partido Morado apoya los derechos de todos, incluidos por supuesto los de las minorías.

¿Está a favor del matrimonio homosexual?

Estamos a favor del derecho de las personas para que se puedan casar.

¿Qué lo diferenciaría a usted de Hernando de Soto, por ejemplo?

Que De Soto es un ‘dinosaurio’, además del siglo 20. Nosotros ya estamos en el siglo 21, debemos de mirar el futuro con la ciencia y con la tecnología.

¿Está de acuerdo en que las elecciones se realicen el 11 de abril o se posterguen?

Sí, estoy de acuerdo en que se hagan el 11 de abril, pero le pido al gobierno que tenga más empatía con la gente que el día de hoy le interesa muy poco la política y le interesa más que su familia esté vacunada y le devuelvan el trabajo.

Algunos periodistas y líderes de opinión ya están hablando de una posibilidad de fraude y que todo está preparado para que usted asuma la presidencia. ¿Qué les respondería?

En realidad, me parece una tontería porque, como repito, hay una independencia absoluta entre el Partido Morado, Julio Guzmán y el gobierno del señor Sagasti, y eso lo hemos demostrado con actitudes. Así que lo demás es pura leyenda, son puros mitos y lo único que nos queda a nosotros desde el partido es trabajar duro para seguir ganándonos los corazones de los peruanos.

¿Se sintió realmente mal durante su contagio de coronavirus?

Me sentí realmente muy mal a pesar de que nos dio una versión moderada a mí y a mi esposa. Hoy entiendo mucho mejor lo que los peruanos sienten. Sentía una ansiedad enorme y una falta de control y ahora soy menos tolerante a la corrupción y a la ineficacia, debido a lo que yo he experimentado como persona y en familia.

¿Le han quedado secuelas?

No, yo estoy de vuelta. Luchador como siempre. No me han quedado las secuelas, pero sí me siento una persona privilegiada en el sentido de que yo he podido sobrellevar esto y hay miles de peruanos que no.

Gracias señor Guzmán. Como a todos los candidatos, le deseo una buena campaña siempre con honestidad y luchando por nuestro Perú…

Gracias Oscar, gracias por todo.