Julio Guzmán: No voten por mí si no quieren, pero no voten por López Aliaga o Lescano

El candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, pidió este miércoles a la ciudadanía que así no vote por él, no elija al candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, o al candidato de Acción Popular, Yonhy Lescano, debido al “peligro” que representan para el país.

“El problema de hoy no es el señor Guzmán, yo no estoy atacando para que voten por mí, no le estoy diciendo que tengan simpatía por mí, les estoy diciendo el peligro que están enfrentando”, sostuvo en una entrevista con el programa ‘Al estilo Juliana’ en ATV.

“No voten por el señor Guzmán si no quieren, pero no voten por estos dos bribones [Rafael López Aliaga y Yonhy Lescano]”, señaló.

En esa línea, consideró que Lescano “no sabe absolutamente nada de cómo manejar la economía” y que López Aliaga “evade impuestos con sus negocios”.

“Lo que va a ocurrir es que la gente se va a seguir muriendo de salud y de hambre porque el señor Lescano no sabe absolutamente nada de cómo manejar la economía. La economía está tan complicada que es como si un cirujano estuviera ahí. Si el bisturí se va para otro lado nos vamos al diablos”, señaló.

“Un hipócrita que miente a la gente, que cabecea a la SUNAT, que contrata matones, un fanático religioso, que evade impuestos con sus negocios en Panamá. Me preocupa el futuro del país, el futuro de mis hijos y el de todos los peruanos”, indicó.

