Julio Rodríguez, abogado de Zamir Villaverde, aseveró que su defendido ha reconocido algunos hechos atribuidos por el Ministerio Público, a fin de de poder obtener un beneficio de las autoridades a cambio de su colaboración.

En diálogo con RPP, el abogado indicó que para sumarse a un proceso de colaboración es necesario admitir la comisión de delitos.

“ Cualquiera que tiene delación premiada tiene que aceptar cargos, lo que puede pasar es que no se acepten todos los cargos, pero sí los principales, estamos en la confirmación de todo lo que dijo. [¿Qué ha entregado Villaverde?] básicamente documentación, es muy abundante la información que dio y por tanto es abundante la corroboración que debe haber”, aseveró.

“Él [Villaverde] está aspirando a ser una persona que obtenga un beneficio de la fiscalía , el proceso depende de la información y de como se demuestra, lo que ha ido haciendo la fiscalía es corroborar los hechos”, añadió.

Con relación a los delitos específicos que habría reconocido Villaverde ante la fiscalía, Rodríguez respondió lo siguiente:

“ Se le atribuye actos de trafico de influencias vinculados la interacción con particulares para la contratación con el Estado, haber hecho actos de determinación para la contratación de determinadas empresas con en el Estado, eso sería colusión. Todo eso está en investigación”, expresó.

Al ser consultado sobre si su defendido entregó dinero al presidente Pedro Castillo, el letrado respondió que Villaverde jamás se ha reunido directamente con el jefe de Estado.