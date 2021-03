A través de una resolución el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que declaró fundada la apelación del partido Renacimiento Unido Nacional con el objetivo de que su plancha presidencial continúe participando con miras a las Elecciones Generales del 11 de abril.

Es así que el JNE revocó la resolución que dio el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, en la que se excluía de los comicios la candidatura presidencial de Ciro Gálvez, y se declaraba improcedentes las postulaciones de sus candidatos a las vicepresidencias.

Cabe indicar que la decisión que había adoptado el JEE Lima Centro 1 se debió a que Gálvez omitió en su hoja de vida declarar tres bienes inmuebles ubicados en Huancayo (región Junín).

El personero de Renacimiento Unido Nacional señaló que Gálvez no es propietario de dos de los inmuebles, y que uno de ellos fue transferido a terceros. Asimismo, dijo que en su hoja de vida sí se consignó el tercer inmueble, precisando que es una propiedad no inscrita.

NO SE VALORÓ

En su resolución, el JNE da cuenta que el JEE Lima Centro 1 ‘no valoró correctamente’ la información disponible sobre metraje y linderos de uno de los bienes, y que ‘incurrió en error’ respecto al inmueble que fue vendido.

En tal sentido, el JEE Lima Centro 1 vulneró el derecho a la participación política de Gálvez, pues ‘no acreditó que el señor candidato tuvo intención de omitir información respecto a sus bienes inmuebles’.

“La falta de actualización de los datos que no fueron consignados automáticamente, al momento en que se realizó el registro, no debe ser atribuida como omisión de información per se por parte del señor candidato, pues se trata de información de carácter público obrante en las bases de datos estatales que debió ser incorporada”, se precisa en la resolución.

Por otra parte, Gálvez tomará parte en el tercer debate que organizará el JNE entre los 18 candidatos que buscan la Presidencia de la República. Será el 31 de marzo y polemizará con Rafael Santos (Perú Patria Segura), Yonhy Lescano (Acción Popular), Julio Guzmán (Partido Morado), Daniel Salaverry (Somos Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Las Elecciones Generales se desarrollarán el domingo 11 de abril. No solo se elegirá al nuevo presidente del país, también a vicepresidentes, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recomendando ir a sufragar en forma escalonada.