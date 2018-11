Karina Beteta desconoce la definición de chantaje y periodista la llama "ignorante" en tensa entrevista

La congresista fujimoristaKarina Beteta fue llamada "ignorante" por el periodista cusqueño Andrés Gavancho porque no sabía la definición de "chantaje".

Karina Beteta y el periodista mantenían una conversación sobre la coyuntura política mucho antes que el juez Richard Concepción Carhuancho dictara la prisión preventiva de 36 meses contra Keiko Fujimori el último miércoles.

La tensión entre Karina Beteta y Gavancho se produjo cuando le dijo a la congresista que ella cobra los impuestos que él paga al Estado.



"Si usted me va a llamar para atacar, esto no tiene sentido", respondió Karina Beteta.



Entre dimes y diretes, Karina Beteta también dijo que no se presta para el "chantaje", pero Gavancho le preguntó que significaba para ella esa palabra.



"Chantaje es cuando te llaman para hacerte una pregunta y te llaman para atacar", mencionó Karina Beteta, sin embargo, el periodista replicó que ese no era el significado de la palabra.



"Bueno eso es mi interpretación. Para mí es chantaje cuando te llaman a una entrevista y terminan atacándote y no te permiten ejercer tu derecho a la defensa", agregó Karina Beteta.



Finalmente, para evitar seguir respondiendo, Karina Beteta indicó a Gavancho que era "antifujimorista", pero el periodista no se quedó callado.



"No solamente antifujimorista, soy un anticorrupción, (estoy) en contra de Toledo, de García, de Ollanta, de Keiko y de toda esa gente que le ha hecho daño al país", sostusvo Gavancho reaccionando ante el ataque de Karina Beteta.



Allí, la conversación se puso más tensa, pues Karina Beteta continuó con su significado de la palabra: "Para mí es un chantaje si te llaman para entrevistar".



Finalmente, el periodista, cansado de las explicaciones de la parlamentaria de Fuerza Popular contestó a Karina Beteta que era una "ignorante que no comprende este tema".



"Desde Cusco le digo que usted repase la terminología de lo que significa determinada palabra", concluyó el comunicador.