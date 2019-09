Karina Beteta dio un confuso discurso a escolares y la compararon con Cantinflas en Twitter | VIDEO

Karina Beteta, vicepresidenta del Congreso de la República, se convirtió en tendencia en Twitter al viralizarse un confuso discurso que dio a un grupo de escolares en el 'Taller de Formación Parlamentaria', organizado por la Oficina de Participación Ciudadana del Parlamento.

"Con la información que ustedes puedan manejar no seremos, de alguna manera, quizás con argumentos personalizados en los que quieren o creen que tener la razón no los podrán a ustedes llevar por una línea que no sea la correcta. Serán ustedes que con la información que puedan tener sacar sus propias conclusiones y de la misma manera tener una opinión la correcta", dijo Karina Beteta, generando confusión por sus palabras en Twitter.



En la red de microblogging, los usuarios comenzaron a comparar a Karina Beteta con Cantinflas, volviéndose tendencia en Twitter.



Karina Beteta participó de esta actividad junto al presidente del Congreso de la República, Pedro Olaechea, sin embargo, sus palabras sobre lo que enfrenta todos los días como parlamentaria fue muy confuso.



Congresista Karina Beteta dio un confuso discurso a estudiantes. (Video: Twitter/Congreso de la República)