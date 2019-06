Karina Beteta en contra de la paridad en el Congreso: "No se puede obligar a las mujeres a participar en política"

La congresista Karina Beteta sacó a relucir su lado machista al oponerse a la paridad en el Congreso y en la política justificando que "no se puede obligar a las mujeres a participar en política". Sin embargo no supo explicar el por qué de su negativa a esta medida.



“Yo voy a seguir en contra de la paridad. Creo que no se les puede imponer a las mujeres y obligarlas a participar en la vida política”, sostuvo Karina Beteta.

La congresista de la República se mostró cerrada a pesar que los periodistas le explicaron que la paridad y alternancia en listas del Congreso promueve la participación en igualdad de condiciones entre mujeres y varones.



"Te está hablando una mujer", solo contestó Karina Beteta tras escuchar los argumentos.

Tal parece que Karina Beteta sigue el lineamiento de la bancada de Fuerza Popular, que ha expresado su rechazo a la paridad de género.



A esta negativa se suma la de Rosa Bartra, quien cuestionó este aspecto dentro de uno de los proyectos de la reforma política. "No es un objetivo correcto. Logrando que la mitad de las autoridades sean mujeres no se resuelve el problema de fondo".