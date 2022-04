La congresista de Perú Libre, Katy Ugarte, afirmó que está en contra de la iniciativa presentada por su colega de bancada, Pasión Dávila, la cual propone que se recorte el periodo de mandato al presidente Pedro Castillo y al Parlamento.

“Es una propuesta como cualquier otra, en este caso llamo la atención para decir que se debe respetar el Estado democrático, y esto hace que analicemos la constitución, esta situación no hace bien al país, los hermanos de a pie, cuando tenemos tanta informalidad, los que pagan son ellos, no hemos solucionado nada con ello”, refirió a Canal N.

“Hay que analizar la propuesta, hay que sustentarla, no estoy de acuerdo en que se vaya en contra el estado de derecho. [¿Está usted de acuerdo con que se vayan todos?] No, no estoy de acuerdo”, agregó.

La propuesta de Dávila

La bancada de Perú Libre, a iniciativa del legislador Pasión Dávila, presentó un proyecto de reforma constitucional que propone recortar el mandato del presidente de la República, vicepresidenta, congresistas y miembros del Parlamento Andino a dos años, hasta el 2023.

Se trata de la iniciativa legislativa 1893/2021-CR, que plantea incorporar una Disposición Transitoria Especial a la Constitución, que quedará redactada de la siguiente manera:

“El Presidente y la Vicepresidenta de la República elegidos en las Elecciones Generales de 2021, concluirán su mandato el 28 de julio de 2023. Asimismo, los Congresistas de la República elegidos en el mismo proceso electoral culminarán su representación el 26 de julio de 2023″.