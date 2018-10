Keiko Fujimori: Abogada de lideresa de Fuerza Popular "no debería ir presa ni un día ni 36 meses" | FOTOS

La abogada de Keiko Fujimori , Giuliana Loza, reiteró que la detención preliminar contra la lideresa de Fuerza Popular no está sustentada y que, si bien la fiscalía está en su potestad de solicitar una prisión preventiva, un pedido de esta naturaleza debería ser rechazado por la justicia. Hoy se cumplen 5 días desde que fue detenida por el caso de los cócteles y acusada por el presunto delito de lavado de activos.

"Nosotros consideramos válidamente, no solo desde ahora, sino desde siempre, que de Keiko Fujimori no existe peligro de fuga y menos peligro de obstaculización de la justicia [...] Keiko no debería ser privada de libertad ni por un día ni por 36 meses", comentó Loza en una entrevista a Latina.

La abogada de la lideresa de Fuerza Popular cuestionó que el fiscal a cargo del Caso Anotaciones de Marcelo Odebrecht, José Domingo Pérez, no haya compartido con la defensa de Keiko Fujimori el expediente que presentó para obtener la detención preliminar.

Asimismo, señaló que esperan poder revisar estos documentos antes de la audiencia en la cual se revisará la apelación que presentaron contra la detención de Keiko Fujimori y que ya fue admitida para que sea analizada por la Sala Penal de Apelaciones.

"Estamos esperando la fecha de la audiencia de apelación y esperamos que la sala actúe de manera imparcial y correcta revisando y analizando todos los documentos [...] Queremos saber qué presentó el fiscal al juez para saber el motivo por el cual se tomó esta decisión", añadió.

Giuliana Loza recordó que la Corte Suprema de Justicia, al rechazar la casación que presentaron para limitar los plazos de la investigación por lavado de activos contra Keiko Fujimori, los magistrados señalaron que se debería tomar una decisión sobre este proceso a más tardar esta semana.

"La Corte Suprema termina diciendo que este proceso debe concluir el 19 de octubre, es decir, esta semana [...] La fiscalía, dentro de sus competencias, en lo inmediato y si lo considera pasará a formalizar la investigación preparatoria o archivará el caso", concluyó.