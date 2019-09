Abogada de Keiko Fujimori: "¿Los fiscales querrán algún protagónico en una serie de Netflix?" | VIDEO

Dos horas fue lo que duró la audiencia de Hábeas Corpus de Keiko Fujimori con la que se busca obtener la libertad de la lideresa de Fuerza Popular. Su abogada Giuliana Loza lanzó un fuerte mensaje contra los fiscales del caso y se preguntó si es que alguno de ellos busca obtener un papel en una serie de Netflix.

El Tribunal Constitucional dejó al voto el recurso de hábeas corpus que busca la liberación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien cumple con una orden de 18 meses de prisión preventiva.

Al final la audiencia, Giulliana Loza cuestionó a los fiscales del caso Lava Jato, José Domingo Pérez y Rafael Vela, afirmando que no se debería tratar su caso como el de una 'serie de Netflix' y asegura que estarían buscando protagonismo.

"Un fiscal dijo en la audiencia de apelación que este caso es como una serie de Netflix. Yo me pregunto, ¿Querrán algún protagónico en una serie de Netflix? No estamos para protagónicos. Este es un caso concreto. No estamos para hacer series, ni capítulos", dijo Giuliana Loza.

Como se recuerda, hace unos meses, el fiscal Rafael Vela comparó el caso de lavado de activos de Keiko Fujimori con la serie de Netflix 'El Mecanismo', la misma que aborda el escándalo de Odebrecht en Brasil.