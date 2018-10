Keiko Fujimori: Su abogada y Richard Concepción Carhuancho discutieron en audiencia | VIDEO | FOTOS

Tal como sucedió el último miércoles cuando Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, se molestó con Richard Concepción Carhuancho porque le dio poco tiempo para leer un documento en la audiencia de pedido de 36 meses de prisión preventiva para la lideresa de Fuerza Popular y otros 11 investigados en el caso Cócteles, esta vez la letrada se peleó con el juez.



Luego que el fiscal José Domingo Pérez indicara que no creía a la defensa de Keiko Fujimori, Giuliana Loza dijo que no le importaba sus palabras. Al escucharla Richard Concepción Carhuancho pidió la "cordura" a la letrada.



Tras la intervención de Richard Concepción Carhuancho, el juez y la abogada Giuliana Loza comenzaron un cruce de palabras.



"Le hubiera llamado a la cordura al fiscal, también", mencionó la abogada de Keiko Fujimori.



A Richard Concepción Carhuancho no le agradó como le contestó Giuliana Loza y le dijo que quién dirige la audiencia es él: "Yo solo le estoy pidiendo que guarde las formas".



"Respeto a las partes por igual", respondió la defensora de Keiko Fujimori en la audiencia.



Cuando terminaron de discutir, la abogada de Keiko Fujimori dijo "punto" como si hubiera culminado el debate con Richard Concepción Carhuancho, por lo que el juez le pidió explicaciones.



"Primer punto", dijo Giuliana Loza, levantando los brazos en señal de protesta, mientras que Keiko Fujimori sonreía en la audiencia.



Pelea entre Concepción Carhuancho y la abogada de Keiko Fujimori. (Video: Justicia TV)