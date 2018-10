Keiko Fujimori: "Estas decisiones fueron fríamente calculadas para hacernos daño a nosotros y a nuestras familias"

Keiko Fujimori tomó la palabra durante su audiencia de apelación frente a los magistrados del Poder Judicial, quienes evaluarán si sale o no el libertad luego de haber sido detenida de manera preliminar por el caso 'Cocteles'.



"Comparezco ante ustedes no solo en condición de presidenta de Fuerza Popular, sino como una ciudadana más, como madre, esposa e hija", empezó Keiko Fujimori, quien dijo que solo solicita su debido proceso.

"Todos somos iguales ante la ley y por tanto se tiene que respetar el derecho fundamental de la presunción de la inocencia. Lo solicito a nombre de mi familia y de todas las familias de los detenidos vinculados a nuestro partido", agregó Keiko Fujimori.

La lideresa de Fuerza Popular repitió que viene siendo investigada por 18 años, en los que, según ella, siempre ha concurrido cada vez que se la convocó. "Para solicitar una detención preliminar se necesita dos criterios: peligro de fuga y obstrucción a la justicia. Yo jamás me voy a fugar del país, no me fui en el 2000, estoy aquí dando la cara. Jamás he obstruido a la justicia", dijo Keiko Fujimori.

Asimismo, Keiko Fujimori hizo énfasis en que Marcelo Odebrecht señaló que no la conoce y que no le consta que haya habido un aporte a Fuerza Popular. "El señor Barata dijo que jamás me ha entregado un aporte, que jamás he conversado con él de temas de dinero. Es más, dijo que soy una persona fría y distante", agregó al mismo tiempo que aseguró que jamás se reunió con César Hinostroza.

Por otro lado, Keiko Fujimori hizo referencia a las declaraciones del testigo protegido, las mismas que la señalan como responsable de los temas administrativos de Fuerza Popular. "Yo no tengo esa responsabilidad. Mi labor ha sido escuchar a la población, dar entrevista, prepararme para los debates. Ningún candidato podría hacer la campaña en todo el Perú y hacer la parte administrativa", aseguró.

Asimismo, dijo Ana Hertz y Pier Figari la acompañaron durante la campaña del 2011 y que Vicente Silva Checa, quien también fue detenido, no es militante y solo se le hizo una consulta de carácter legal.

"Ni siquiera se ha corroborado si la información de ese testigo es verdadera o falsa", agregó una indignada Keiko Fujimori. "Estas son decisiones fríamente calculadas para hacernos daño a nosotros y a nuestras familias" , indicó.

"En medio de tanta persecución política, quiero rescatar que se ha iniciado el fortalecimiento de mi partido y la unión de mi familia", aseguró Keiko Fujimori haciendo referencia a las muestras de apoyo de los congresistas de Fuerza Popular, sus seguidores y las palabras de su padre y hermano.

"Este partido no es una organización criminal. Solicito tomar una decisión justa. Sobre ustedes recae la posibilidad de poner fin de este atropello y lo hago a nombre de mi familia, de mis hijas y de mi esposo", finalizó Keiko Fujimori.