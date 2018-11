"Keiko Fujimori tiene un balde y se ducha con una jarrita", dice su abogada Giuliana Loza

Keiko Fujimori se encuentra cumpliendo 36 meses de prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos en el penal Santa Mónica, en Chorrillos. La medida fue ordenada por el juez Richard Concepción Carhuancho y ya fue apelada por Giuliana Loza, abogada de la hija de Alberto Fujimori.

Según la defensa, Keiko Fujimori no goza de ningún privilegio dentro del penal de mujeres. En una entrevista con el diario Correo, Giuliana Loza contó las condiciones en las que la lideresa de Fuerza Popular pasa sus días.

"Ella está en un ambiente aislado. El espacio no es grande, tiene lo básico. Una cama pequeña y un baño, tiene un balde y se ducha con una jarrita. Está encerrada de 6 p.m. a 6 a.m. Come lo mismo que las demás detenidas. No tiene celular ni recreación", declaró al referido medio.

Keiko Fujimori: 36 meses de prisión preventiva

Además, Giuliana Loza se refirió al rol del fiscal José Domingo Pérez. Según la abogada, él no ha actuado objetivamente y deja ver cierto tono político en todo el proceso. Para la abogada de Keiko Fujimori, todo esto se califica de abuso.

"Personalmente, opino que el fiscal no ha actuado objetivamente. Las declaraciones que dio al finalizar la audiencia de prisión preventiva así lo evidencian. Hay un tono político en este caso porque se hizo una invocación respecto a la situación del fiscal de la Nación. No se puede politizar un proceso penal", declaró la abogada de Keiko Fujimori.

Además, reveló que las hijas de la lideresa de Fuerza Popular ya fueron a visitarla, pero que no les resultó nada fácil ver a su madre encerrada. Giuliana Loza espera que Keiko Fujimori abandone el penal antes de Navidad.