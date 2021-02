Está segunda en intención de voto en las encuestas. Fue primera dama, candidata a la presidencia en dos oportunidades y también congresista. Limeña. 45 años de edad. Lideresa de Fuerza Popular . Va por su tercer intento para llegar a Palacio. Keiko Fujimori conversó a solas con Trome y responde de todo.

Keiko, es la tercera vez que postulas a la presidencia, ¿no temes ser la nueva Lourdes Flores del Perú?

Soy perseverante, me gusta competir y espero ganar.

Algunos de tus críticos dicen que estás en la campaña electoral solo para desviar la atención de las graves acusaciones fiscales en tu contra. ¿Es verdad?

Falso. En la pandemia es que decidí nuevamente participar en esta contienda.

Conversé con varios fujmoristas y me dijeron que a ti te ‘robaron’ la elección donde competiste con PPK. ¿Lo sientes así?

Hubo muchas irregularidades y creo que fue un error no pedir un recuento de los votos.

Pero mucha gente piensa que tú generaste una campaña de demolición con tus más de 70 congresistas contra PPK porque quedaste con rencor y afán de venganza. ¿Te arrepientes?

Dimos facultades. Se trabajó por la gobernabilidad, pero es verdad que caímos en el círculo vicioso de la confrontación. Y la pelea es de a dos, no es solo de un lado.

‘CONVERSÉ DOS VECES CON VIZCARRA’

El entorno que trabajó con Martín Vizcarra lo acusa de haber traicionado a PPK. ¿Tú fuiste parte de esa confabulación?

No. Yo conversé con Vizcarra dos veces después de que él se convirtió en presidente.

A propósito de Vizcarra, ¿te parece un tipo sincero?

(Risas) Ha traicionado la salud de todos los peruanos, creo que este hecho de la vacuna lo pinta de cuerpo entero.

Todos tenemos derecho a equivocarnos en la vida. ¿Cuál consideras que ha sido tu principal error?

Me faltó comunicar más e intentar una mejor relación constructiva con el gobierno y los miembros de PPK.

¿Qué mensaje le darías al movimiento ‘No a Keiko’ y a ese gran antivoto que tienes para convencerlos?

Que me escuchen.

Por tus acciones y mensajes es evidente que estás volviendo a la esencia del fujimorismo de los años 90. ¿Un gobierno tuyo sería como el de tu papá?

Tendría el espíritu, el principio de autoridad, con absoluto respeto de nuestra democracia. Y yo creo que lo que el Perú necesita es una ‘demodura’. No una democracia blanda, sino una democracia dura.

Muchos califican a este gobierno de Francisco Sagasti como débil y sin liderazgo, ¿también lo ves así?

Lo veo titubeante. Espero que en los próximos meses tenga más firmeza.

¿Este gobierno está maltratando a la Policía?

Yo creo que sí, que lamentablemente los ha golpeado mucho y los ha humillado. Y lo que tenemos que hacer es recuperar nuevamente ese respaldo que necesita y ese lugar que tiene que tener nuestra Policía Nacional que está en primera línea.

Has estado 16 meses en prisión, ¿Qué fue lo más duro?

Estar lejos de mis hijas.

EL FISCAL DOMINGO PÉREZ

Te acusan de haber recibido millones de Odebrecht y de empresas privadas. ¿Dónde está esa plata?

Felizmente ha habido análisis periciales a mi esposo y a mí. Cinco peritos del Ministerio Público han determinado que no existe desbalance...

El fiscal José Domingo Pérez está indagando por tres supuestas cuentas de tu esposo Mark Vito en Estados Unidos. ¿Es cierto eso?

Bueno, que pida la información.

¿Dónde te ubicas políticamente, más a la derecha o al centro?

Centro derecha.

¿Cuándo dices que vas a combatir al populismo y a la izquierda, te refieres a Yonhy Lescano y Verónika Mendoza?

Exactamente, Yonhy Lescano como populista y Verónika Mendoza como extrema izquierda.

¿Qué significa ese mensaje de mano dura? ¿Cuáles serían tus primeras medidas para recuperar al Perú de la crisis?

Mano dura significa firmeza y energía en aplicar las normas y nuestro plan de gobierno. Significa recuperar el principio de autoridad que es lo que hace falta en nuestro país.

Julio Guzmán me dijo que te haces la ‘buena’ antes de las elecciones, pero el resto del tiempo eres ‘mala’. ¿Qué le responderías?

Que soy justa, he aprendido de mis errores, he crecido espiritualmente y tenemos un partido y un gran equipo para gobernar.

A propósito, ¿Qué te pareció la corrida de Julio Guzmán del departamento que se incendiaba en Miraflores?

Yo calificaría al señor Julio Guzmán como ‘rápido y furioso’ (sonríe).

LA MARIHUANA

¿Y el mensaje del ‘morado’ Daniel Olivares sobre el consumo de marihuana?

Él tiene todo el derecho de hacer con su vida privada lo que quiera, pero sí le pediría como mamá de dos hijas que tenga mucho cuidado de no incentivar el consumo de las drogas.

¿Alguna vez has consumido drogas?

Nunca.

¿A cuánto asciende tu patrimonio personal y cuántas propiedades tienes?

No tengo propiedades. Vivo en un departamento alquilado. El bien que tengo es un carro y nuestro patrimonio está en el Ministerio Público bien analizado durante diez años.

¿Cuánto cuesta tu auto y qué marca es?

Es un carro Subaru y costó aproximadamente 32 mil dólares.

¿Te ves en la segunda vuelta?

Espero.

Muchos te condenaron por haberte opuesto a que tu papá salga de prisión...

No, eso es un mito. Yo me alegré mucho de la libertad de mi padre.

¿Tan fuerte fue la pelea con tu hermano Kenji que hasta ahora no te reconcilias con él?

Ya habrá su momento.

¿Cuándo?

Cuando él lo decida.

¿Depende de él?

Creo que cada uno tiene sus tiempos y hay que darle a él su espacio.

Las encuestas reflejan que la gente está harta de la política. ¿Forsyth es el resultado de eso?

Las encuestas reflejan el hartazgo que hay en general, en todos.

¿Por qué crees que un eventual gobierno de Verónika Mendoza le haría daño al Perú?

Por sus pensamientos. Ella, además, quiere anular La Constitución y nunca ha condenado los gobiernos dictatoriales de Maduro, Chávez y Fidel Castro.

¿Cómo defines a Verónika?

Caperucita. Se hace la suavecita, pero es roja y peligrosa.

CAVIARES

¿Qué opinas de los llamados ‘caviares’?

Creo que hablan mucho y han generado mucha desunión, pero hacen poco.

¿Va a haber chamba solo para los ‘amigotes’ en un eventual gobierno tuyo?

Lo que va a haber es chamba y convocatoria a los mejores. Como ustedes han visto a ‘Nano’ Guerra García, que ha sido un crítico mío, o a Fernando Rospigliosi para poner mano dura contra la delincuencia.

¿Martha Chávez va a estar a tu lado en esta campaña electoral?

Lamento que haya renunciado.

Si estuvieras en Palacio en este momento, ¿qué harías para combatir la pandemia y la crisis económica?

Acorralar al virus. Lo que planeamos hacer son 70 mil pruebas moleculares por día para hacer un buen diagnóstico, apoyar a los enfermos y convocar: Fuerzas Armadas, empresa privada y las iglesias.

¿Y qué vas a hacer en el plano económico donde dicen los expertos que lo que se hizo bien en 30 años se destruyó durante el gobierno de Vizcarra? Hay muchísimo desempleo y empresas quebradas...

Lamentablemente es así. Lo que tenemos que hacer son dos grandes cosas para rescatar nuevamente la economía del Perú: primero es la generación de empleo formal a nivel nacional y lo vamos a hacer a través de miles de micro obras en todo el Perú, eso generará 2 millones de puestos de trabajo. Y en segundo lugar recuperar a los emprendedores. Crearemos el Conafor, una comisión para la formalización. No para perseguir la informalidad, sino para generar formalidad.

¿Qué piensas cuando algunos candidatos sugieren que les gustaría pasar a la segunda vuelta contigo porque te ven fácil?

Creo que subestiman nuestra capacidad y experiencia. Es un acto de soberbia subestimar a cualquier candidato.

LA PRISIÓN

¿Tienes miedo de volver a la cárcel por las acusaciones de lavado de activos?

No tengo miedo. Estando en prisión me acerqué mucho a Dios. He valorado más a mi familia, mis amigos y las cosas pequeñas de la vida. No hablo del caso porque eso está en investigación y porque el señor Pérez puede encontrar cualquier excusa para pedir nuevamente una prisión preventiva.

¿Te reconoces como la señora K?

No, soy Keiko.

Has dicho que estás en desacuerdo con el matrimonio homosexual, ¿por qué?

El matrimonio lo conforman el hombre y la mujer.

¿Qué les dices a tus simpatizantes a través de las videollamadas?

Los escucho, los saludo, les doy ánimos y les pido también que transmitan nuestro plan de ‘Rescate 2021’.

Gracias Keiko. Como a todos los candidatos, te deseo una buena campaña…

Muchas gracias a ti, Óscar, y a todos los lectores.