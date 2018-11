Keiko Fujimori a Carlos Galdós: "No solo me denigró a mí, lo hizo con todas las mujeres que hoy vivimos en prisión"

La lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori aseveró que no deja de sorprenderle que "algunos" puedan "burlarse del dolor ajeno" en referencia a los comentarios ofensivos de Carlos Galdós sobre su situación en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Keiko Fujimori precisó que no solo ella fue ofendida, sino toda la población penal femenina.

"No solo me denigró a mí, lo hizo con todas las mujeres que hoy vivimos en prisión. No deja de sorprenderme la capacidad de algunos de disfrutar y burlarse del dolor ajeno", escribió Keiko Fujimori en su cuenta de Twitter.

En esa línea, Keiko Fujimori agradeció las muestras de apoyo ante los agravios de Galdós.

Carlos Galdós profirió expresiones lamentables que atentan contra la dignidad de la mujer, al referirse a la situación que vive Keiko Fujimori en prisión.

Fujimori Higuchi agradeció las muestras de apoyo ante los agravios de Galdós. (Capturas: Twitter) Fujimori Higuchi agradeció las muestras de apoyo ante los agravios de Galdós. (Capturas: Twitter)

"Tú, que abres la ducha y te quedas 20 minutos debajo de la ducha y te enjuagas todo ¿te has puesto a pensar que Keiko con una tacita de agua, con las justas se enjuaga un pe***? Piénsalo...", dijo al aire.

Keiko Fujimori cumple desde el 31 de octubre una orden de prisión preventiva en su contra por presuntamente liderar una organización criminal dedicada al lavado de activos al interior de Fuerza Popular.

Por este caso, además de Keiko Fujimori, sus asesores Ana Herz y Pier Figari; Vicente Silva Checa; y el ex tesorero de Fuerza Popular Luis Mejía Lecca cumplen prisión preventiva por 36 meses.