La hija mayor de Keiko Fujimori, Kyara, escribió con su puño y letra una carta dirigida a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) intercediendo por la liberación de su madre, quien está cumpliendo prisión preventiva desde octubre del 2018.

En la misiva, la menor cuenta cómo la lideresa de Fuerza Popular se perderá los cumpleaños de su hermana y suyo y, aunque no entiende de leyes, sabe que para estar en la cárcel, uno ha tenido un juicio, algo que en el caso de su mamá no se ha dado.

Apelando al lado humano, le pide a los miembros del TC que por favor le permitan a su mamá retornar a casa porque la necesita y quiere pasar tiempo con ella y escucharla decirle 'te amo'.

La audiencia del hábeas corpus de Keiko Fujimori ha sido programada para la próxima semana. En ella se decidirá si se revoca la prisión preventiva de la excandidata a la presidencia por el presunto delito de lavado de activos.

LEE LA CARTA COMPLETA AQUÍ:

Soy Kyara, hija mayor de Keiko, pero también les hablo de parte mi hermana Kaori. Les comento que llevamos más de un año esperando a que mi mami regrese a casa. Ya un par de veces nos hemos quedado con los globos y todo listo para recibirla en familia, pero aún no llega.

No sé cuánto tiempo más la tendré que esperar, pero la verdad la necesito para que me lleve al colegio y me diga 'te amo', para que me ayude con mis tareas, simplemente compartir momentos juntas. La necesito de vuelta porque no sé cuánto tiempo más pueda seguir diciéndole a mi hermanita que todo va a estar bien.

¿Saben ustedes lo difícil que es estar alejada de tu madre más de un año? Ya se perdió el cumpleaños de Kaori y en poco tiempo se perderá por segunda vez mi próximo cumpleaños.

No sé mucho de leyes, solo sé que la cárcel es después de un juicio. Entonces ¿por qué mi mamá no está con nosotros si nadie la ha condenado?

Esperamos de todo corazón y con muchas ansias poder tenerla pronto con nosotros. Les comparto el poema que le escribí a mi mamá por su cumpleaños para que entiendan lo que ella significa para nosotros.



Muchas gracias.



Kyara Villanella Fujimori.

Keiko Fujimori