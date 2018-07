Keiko Fujimori negó estar involucrada en actos de corrupción y jura no tiene influencias en el Poder Judicial

Keiko Fujimori , lideresa de Fuerza Popular, envió un mensaje a través de su cuenta de Facebook y aseveró que es “absurdo“ señalarla como alguien con influencias en el Poder Judicial y negó estar involucrada en los audios del escándalo de jueces y miembros del CNM.

Keiko Fujimori indicó además que nunca ha estado en la casa del empresario Antonio Camayo, quién coordinó con el cuestionado juez supremo César Hinostroza una reunión con “la señora K”. Agregó que ella solo se hace responsable por sus palabras y sus actos.

“Les recuerdo que hoy afronto cuatro investigaciones, cuyos plazos están largamente vencidos. Es absurdo, pretender entonces afirmar que soy una persona influyente en el Poder Judicial”, señaló Keiko Fujimori .

“Algunos medios de comunicación han señalado que de alguna manera que la ‘señora K’ mencionada en un audio era yo. Al respecto, yo ya me manifesté: nunca he solicitado tal reunión, nunca he estado en la casa del señor Camayo”, enfatizó Keiko Fujimori .

La ex candidata presidencial opinó también sobre la grave crisis que vive el sistema de justicia del país tras la revelación de presuntos actos de corrupción. Consideró que por ello es importante “hacer reformas estructurales dentro del marco democrático”.

“Ya es hora que la justicia deje de ser selectiva y que la corrupción sea castigada sin mirar parentescos, amistades, ni colores políticos”, expresó Keiko Fujimori .

“El Perú necesita justicia, porque la sensación que tiene la mayoría de los peruanos que en este país no hay justicia, es una realidad. La impunidad de la gran corrupción de los violadores, de los asaltantes, de los narcotraficantes, terroristas y delincuentes, así como la pequeña corrupción, han resentido la moral del país”, añadió.

Fujimori Higuchi precisó que por esa razón es de suma importancia iniciar una reforma estructural de la administración de Justicia en su conjunto de manera autónoma. En esa línea, calificó de absurdas las propuestas para “que organismos internacionales vengan a tomar decisiones que corresponden solo a los peruanos”.

“Necesitamos defender patrióticamente nuestra soberanía, por eso es tan importante que nuestras instituciones trabajen comprometidas con un mismo objetivo”, subrayó.

Indicó que Fuerza Popular cree en una reforma de todo el sistema de justicia y detalló que “a través de la Comisión de Constitución se hará una reforma, en la que se tomará en cuenta los dictámenes que se han venido trabajando”, así como las sugerencias del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y de la comisión presidida por Alan Wagner.

“Creemos en una reforma del sistema de justicia y no de hoy. Ojalá que esta vez, nos acompañen con sus votos todas las fuerzas políticas, porque acá no hay espacio para rivalidades políticas, porque esto se trata del futuro de tus hijos, de nuestro futuro, del futuro del país”, declaró.

Finalmente, Keiko Fujimori se dirigió al presidente Martín Vizcarra y le pidió dar señales de “un mando responsable y firme en esta crisis”.

“Presidente Vizcarra, no solo queremos que cumpla con su mandato hasta el 2021, los peruanos necesitamos que acabe bien. Dé señales de un mando responsable y firme en esta crisis, usted es el presidente al que le toca gobernar, cuente con el apoyo de Fuerza Popular”, manifestó.