Keiko Fujimori afirma que conoce a Antonio Camayo pero niega haber ido a su casa | FOTOS

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, nuevamente ha generado polémica por sus declaraciones en una entrevista al Diario El Comercio donde admitió conocer al encarcelado empresario Antonio Camayo, sindicado miembro de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'; pero aseguró nunca haber estado en su casa.

"Nunca he pedido al Señor Camayo una reunión. [...] Sí, lo he saludado, lo conozco, pero nunca he estado en su casa. Jamás me han invitado ni he asistido", declaró Keiko Fujimori

"Sé que es amigo de mi hermano Kenji y sabía que con Miki Torres trabajó en el tema del emprendedurismo, pero nunca le he pedido una reunión", agregó Keiko Fujimori

Asimismo, aseguró nunca haber sostenido una reunión con el fiscal de la Nación Pedro Chávarry, ni tampoco con el suspendido juez supremo César Hinostroza. "Nunca he tenido una reunión a solas, con Hinostroza o algún juez supremo", enfatizó.

LLAMÓ POPULISTA A VIZCARRA

En referencia al referéndum planteado por el presidente Martín Vizcarra, Keiko Fujimori reiteró que el gobierno debe "enfocarse en los temas urgentes, mas no importantes" y priorizar la reforma de la justicia sobre la reforma electoral en la agenda nacional, aunque evitó señalar si la consulta se realizará en diciembre.



"Ojalá que llegáramos a los plazos, eso va a depender de la voluntad de todos los grupos. [...] Estamos trabajando para que sea un referéndum bien hecho, con propuestas elaboradas y no improvisadas, como las que han llegado por parte del Ejecutivo", afirmó Keiko Fujimori.

La lideresa de Fuerza Popular también reiteró que el mandatario Martín Vizcarra está apelando al populismo debido a que la reforma electoral "recién surtiría efecto en el 2021, o sea, no va a dar resultados para lo inmediato".