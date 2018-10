Keiko Fujimori: Dos países sudamericanos le habrían ofrecido asilo político, según Phillip Butters | VIDEO 

Mientras Keiko Fujimori y otros 11 investigados en el caso Cócteles, afrontan la audiencia en la que el juez Richard Concepción Carhuancho evaluará el pedido fiscal de detención preventiva de 36 meses contra la lideresa de Fuerza Popular, el periodista Phillip Butters indicó que dos países sudamericanos le habrían ofrecido asilo político a la hija del expresidente Alberto Fujimori.

En su programa 'Combutters', Phillip Butters indicó que dos países de Sudamérica ya habrían ofrecido a Keiko Fujimori asilo político cuando entrevistaba al aprista Mauricio Mulder y Milagros Salazar, de Fuerza Popular.



"Tengo la información de que a Keiko Fujimori cuando menos dos países de Sudamérica le han ofrecido asilo político", dijo Phillip Butters en su programa, aunque Milagros Salazar pidió la información que tenía el periodista al respecto.



"Ella (Keiko Fujimori) ha dicho que no se va a ir de Perú, no va a pedir asilo político, ella va a seguir dando la cara, seguir dando la lucha, limpiando su apellido", dijo la congresista de Fuerza Popular, defendiendo a su lideresa.



Según Salazar, Keiko Fujimori "no se va a correr" porque al ingresar a política su "compromiso e interés" era "limpiar su apellido".



El último miércoles, la lideresa de Fuerza Popular invocó al presidente Martín Vizcarra y las fuerzas políticas del país a establecer una agenda de ‘reencuentro nacional’ y ‘dejar atrás las diferencias’.