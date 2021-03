La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se presentó el programa ‘Beto a saber’ (Willax TV), acompañada de su hermana Sachi Fujimori. Durante la entrevista, la también lideresa del ‘partido naranja’ se refirió a su rival electoral Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Ella confirmó que llamó ‘rayadazo’ a López Aliaga. “Lo dije porque es bastante agresivo cuando habla. Tiene declaraciones muy intolerantes. Es bien salvaje este señor cuando se expresa”, señaló la hija mayor del exmandatario Alberto Fujimori.

En otro momento, Keiko señaló que llegar a la Presidencia de la República quisiera convertirse en una especie de ‘gran mamá del Perú’, pues pondrá mano firme, pero con amor, cariño y respeto. “Las cosas se harán y no se quedarán en simples promesas”, manifestó.

También, se refirió a la vacunación contra el Covid-19 del aspirante presidencial Hernando de Soto (Avanza País) en Estados Unidos: “No es el mismo caso que con Martín Vizcarra, Pilar Mazzetti o Elizabeth Astete, pues él no es funcionario público, además es población de riesgo. Creo que debió anunciar que se vacunaba. Lo que hizo podría generar desilusión entre sus seguidores”.

‘FUE HUMILLANTE’

Keiko dijo que ‘fue humillante’ verse enmarrocada y con el chaleco de ‘detenida’. “Fue muy duro… Soy un ser humano que puede cometer errores, pero jamás un delito”, indicó, al agregar que no tiene problemas en pedir perdón por los errores políticos, ya que –precisó- ‘eso no me humilla’.

Afirmó que encontrarse en el primer pelotón de candidatos con mayores opciones a la Presidencia de la República es motivo de alegría y lo agradece. “Seguiré dando todo y veremos cómo nos va más adelante”, sostuvo.

De otro lado, reconoció que la actual presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, fue abogada de su madre Susana Higuchi tiempo atrás y que hasta ahora ambas son amigas. Sobre su progenitora, Keiko aseguró que la llama después de cada entrevista que tiene y que es difundida por los medios de comunicación.

Cabe indicar que el periodista Beto Ortiz le entregó una damajuana de chicha jora a Keiko a como de apuesta. El hombre de prensa le dijo que no llegará a la segunda vuelta. Mientras que la candidata presidencial dijo que sí lo hará y que tendrían que pagarle con un plato de cebiche hecho en un local de San Juan de Lurigancho.

Las Elecciones Generales se desarrollarán el domingo 11 de abril. Se elegirá al presidente, vicepresidentes, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino.