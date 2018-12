Hoy se llevó a cabo la audiencia de apelación a la sentencia de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Durante más de dos horas, la Fiscalía y la defensa de la lideresa de Fuerza Popular expusieron sus argumentos.

Durante su exposición, el fiscal Rafael Vela comparó el caso de lavado de activos de Keiko Fujimori con la serie de Netflix 'El Mecanismo', la misma que aborda el escándalo de Odebrecht en Brasil.

"El título de esta película para el Ministerio Público es 'El Mecanismo 2', conocida serie de Netflix en donde se discute una serie de episodios históricos que sucedieron en Brasil", dijo el fiscal Rafael Vela en la audiencia de apelación de Keiko Fujimori.



"La gran corrupción transaccional de Odebrecht que se trasladó al Perú y que también, a partir de practicas absolutamente ilegales, se vincularon a organizaciones políticas que finalmente determinaron un financiamiento ilegal, todo ello vinculado a la llamada 'Caja 2', Departamento de Operaciones Estructuradas", explicó el fiscal Rafael Vela.

"Este es el caso. Es el caso Lava Jato peruano. Es el caso por el que el Ministerio Público está imputando graves cargos de lavado de activos y pertenencia a una organización criminal. Y vamos a contar la historia y el guión completo de esta película conforme nuestra obligación desde el punto de vista procesal y conforme a la historia también juzgará", dijo durante su exposición.

Rafael Vela compara caso de Keiko Fujimori con serie de Netflix. Video: Canal N

Como era de esperar, durante su turno, la abogada de Keiko Fujimori Giuliana Loza no tardó en responderle al fiscal Rafael Vela. En ese sentido, negó las irregularidades administrativas que mencionó el letrado y que su defendida quiera victimizarse.

"Felizmente no veo Netflix. Me dedico a revisar el expediente y a estudiar los 152 tomos que de paso no nos entrega la Fiscalía desde hace más de un mes. A eso me dedico yo, a revisar el expediente, a revisar todos los actos de investigación para poder sustentar válidamente y poder escuchar aquí argumentos sólidos que puedan servirles a ustedes para tomar una decisión correcta", dijo la abogada de Keiko Fujimori.