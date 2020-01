Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, anunció que recurrirán a instancias nacionales e internacionales para conseguir que se anule la orden de 15 meses de prisión preventiva impuesta por el Poder Judicial contra su patrocinada en el marco de la investigación que se le sigue por el supuesto delito de lavado de activos.

"No tengan la mejor duda de que vamos a ir a toda las instancias nacionales e internacionales porque esto no tiene nombre, se le están negando todos los derechos. No es posible que ella sin haber sido gobierno se le haya impuesto prisión preventiva”, dijo Giulliana Loza a su salida de la Sala Penal Nacional en donde se llevó a cabo la audiencia.

El juez Víctor Zúñiga decidió aceptar el pedido de prisión preventiva formulado por el fiscal José Domingo Pérez; sin embargo, estableció un plazo de 15 meses y no de 18, como había sido el requerimiento fiscal. No obstante, el Ministerio público manifestó estar conforme con esta medida.

La representante legal de la excandidata presidencial criticó la resolución del juez y señaló que tuvo un “lamentable nivel jurídico”.

“No han corroborado absolutamente nada (la fiscalía) solo la simulación de aportes, no hay peligro de fuga, es inconcebible que se pueda decir que no hay arraigo domiciliario, todos conocen donde vive Keiko Fujimori. Te das cuenta del nivel jurídico, hay una discriminación, un juez no puede decirle a alguien en qué gastar su dinero. Bajo este criterio ningún peruano está libre. Es lamentable el nivel jurídico”, señaló.

Keiko Fujimori es investigada por presuntamente liderar una organización criminal al interior de Fuerza Popular cuya principal actividad delictiva sería el lavado de activos.

Como se recuerda, el 29 de noviembre de 2019, Keiko Fujimori fue excarcelada tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró fundado el hábeas corpus presentado por Sachie Fujimori.

La lideresa de Fuerza Popular es investigada por el presunto delito de lavado de activos por aportes recibidos por Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), de parte de la constructora brasileña Odebrecht.

En el marco de este proceso, Fujimori Higuchi cumplió prisión preventiva en el Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos, desde el 1 de noviembre de 2018.