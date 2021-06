La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró “arbitrario e injusto” el pedido del fiscal José Domingo Pérez ante el Poder Judicial para que se le retire el mandato de comparecencia, pese a que ha “cumplido escrupulosamente las restricciones” que se le impusieron.

Durante su participación en la audiencia, Fujimori Higuchi indicó que es “absolutamente inocente” y dijo confiar “en el sistema de administración de justicia”.

“Considero que es arbitrario e injusto que se busque retirar esta comparecencia cuando he cumplido escrupulosamente las restricciones. He sido tan escrupulosa que en las entrevistas que he tenido he preferido excusarme para hablar del tema y no afectar el proceso”, sostuvo.

“El señor Miguel Ángel Torres es un testigo de aportes falsos, no; la doctora Lourdes Flores es testigo de aportes falsos, no. Si yo pensara que hubiera alguna imposibilidad no lo haríamos, cumpliríamos las restricciones como lo venimos haciendo”, señaló.

En esa línea, la lideresa de Fuerza Popular cuestionó que el Ministerio Público realice este pedido luego de que en conferencia de prensa anunciara la “presentación de 800 nulidades en el marco del proceso electoral”.

“Acá la pregunta que yo me hago es por qué hace esta solicitud y el momento en que lo hace el representante del Ministerio Público. Esta solicitud se presenta luego de una conferencia de prensa en la que se anuncia la presentación de 800 nulidades en el marco del proceso electoral”, manifestó.

“Yo me encuentro acá para ratificar que siempre voy a colaborar con la justicia. Soy absolutamente inocente y estoy acá confiando en el sistema de administración de justicia”, añadió.

“Fujimori ha cumplido las reglas de conducta cuando se le ordenó comparecencia restringida”

Al intervenir en la audiencia, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza consideró que su patrocinada “ha cumplido las reglas de conducta cuando se le ordenó comparecencia restringida”.

Consideró que la lideresa de Fuerza Popular no reúne las causales para ser sometida a prisión preventiva “al ser la medida más grave”.

“¿Existe peligro procesal? Desde luego que no, la medida no es proporcional porque no se presentan las condiciones básicas para dictar una prisión preventiva al ser la medida más grave”, explicó.

Loza aseveró que la prohibición de Keiko Fujimori para reunirse con testigos está referida al delito de obstrucción a la justicia y precisó que ni el excongresista Miguel Ángel Torres ni la excandidata presidencial Lourdes Flores son testigos respecto al referido delito.