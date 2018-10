Keiko Fujimori: Poder Judicial dará a conocer esta noche decisión sobre su apelación

¡Está en la cuerda floja! La libertad de Keiko Fujimori se decidirá a las 8 de la noche de este miércoles luego de que la defensa de la lideresa de Fuerza Popular presentara un recurso de apelación ante la Segunda Sala penal de Apelaciones con el objetivo de revocar su detención preliminar por 10 días.



La audiencia de apelación, culminada a las 01:30 horas, se realizó en presencia de Keiko Fujimori así como otros involucrados en esta investigación, entre ellos Augusto Bedoya Cámere y Adriana Bertilda Taraona.

Giuliana Loza, defensa legal de Keiko Fujimori, reiteró que la disposición judicial "es abusiva, injusta y arbitraria" y sostuvo que su patrocinada no ha puesto en peligro procesal la investigación que le sigue la Fiscalía.

Según la hipótesis del fiscal, la lideresa de Fuerza Popular encabezaría una organización criminal cuya finalidad es obtener poder político en las instituciones del Estado.

Keiko Fujimori tomó la palabra durante su audiencia de apelación frente a los magistrados del Poder Judicial. Foto: Twitter Keiko Fujimori tomó la palabra durante su audiencia de apelación frente a los magistrados del Poder Judicial. Foto: Twitter

El fiscal superior Rafael Vela sustentó la posición del Ministerio Público e indicó que su tesis nunca señaló que el partido Fuerza Popular sea una organización criminal.

"Nunca se ha dicho que el partido [Fuerza Popular] sea una organización criminal, sino que fue infiltrado por una para realizar lavado de activos", manifestó.

Keiko Fujimori y otras 23 personas son investigadas por un presunto esquema de lavado de activos realizado por Fuerza Popular (entonces Fuerza 2011) con presuntos aportes ilegales de Odebrecht durante la campaña presidencial de 2011.

Al respecto, Fujimori Higuchi les pidió a los jueces de la Segunda Sala Penal de Apelaciones que se cumpla el debido proceso y la presunción de inocencia en el proceso que afronta.

“Estoy aquí y he venido para solicitar el debido proceso, no venimos para solicitar nada especial, por supuesto que en este punto sí coincidimos con el Ministerio Público: todos somos iguales ante la ley y, por lo tanto, se tiene que respetar también un derecho fundamental, que es el de la presunción de inocencia, que en este caso no ha ocurrido”, refirió.

Keiko Fujimori se pronuncia durante su audiencia de apelación. Video: Canal N

La ex candidata presidencial consideró que no existe peligro de fuga ni obstrucción a la justicia por su parte.

“Se hizo una emboscada de parte del Ministerio Público, me detienen en la sede del Ministerio Público [cuando fui a una diligencia], mi sola presencia en ese edificio desbarata esos dos supuesto [peligro de fuga y obstrucción a la justicia]”, remarcó.

El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la detención preliminar por 10 días contra la ex candidata presidencial el último miércoles, a pedido del Ministerio Público.

Según la resolución judicial, existe peligro de fuga por parte de Keiko Fujimori en tanto no cuenta con "arraigo de calidad" puesto que, no tendría arraigo laboral "al no tener trabajo conocido".

La decisión del magistrado Richard Concepción Carhuancho también se sustenta en que la lideresa de Fuerza Popular cuenta con ascendencia y familiares en Japón; y que su esposo es estadounidense.