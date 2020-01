El juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Víctor Zúñiga, amonestó a la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, luego de que esta recordara, durante su exposición de defensa del pedido de prisión preventiva planteado contra su defendida, que el fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, se hacía llamar “Gargamel”.

“Es falso, como ha dicho el Ministerio Público, que el partido Fuerza Popular haya sido el que denominó a sus aportantes como “pitufos”. Fue la propia fiscalía la que instaló el término. De hecho, a modo de anécdota, cuando íbamos a los abogados defensores a la declaraciones testimoniales, de lo que consideraba el Ministerio público como “pitufeo”, el señor fiscal se hacía llamar Gargamel”, dijo Loza.

Ante esta situación, el fiscal Pérez Gómez mostró su molestia y el juez decidió interrumpir los alegatos de la abogada para rechazar este comentario y aseveró que se trató de un comentario impertinente, debido a que no guardaba ninguna relación con lo que se debate en esta audiencia.

“Considero que es una falta de respeto decir que el fiscal se haya hecho llamar “Gargamel”. No había ninguna razón para hacer el comentario. La ley me faculta a corregir a los abogados cuando estos no cumplen con el debido comportamiento durante un audiencia. Por ello, voy amonestar a la señora abogada para que no se repita esta situación”, manifestó el juez Zúñiga.

Por su parte, Giulliana Loza aceptó la amonestación y retiró el comentario reprochado por el titular de la sala.

Cabe indicar que el Ministerio Público pide que se ordenen 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori Higuchi, quien es investigada por el supuesto delito de organización criminal y lavado de activos.