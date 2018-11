Luego de la prisión preventiva de 36 meses a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, varios simpatizantes se acercaron al penal Santa Mónica para mostrarle su apoyo. Una de las que se pronunció por la situación de la lideresa de Fuerza Popular fue la actriz Karina Calmet.

A través de su cuenta de Twitter, Karina Calmet anunció que visitaría a Keiko Fujimori en el penal de Santa Mónica, por lo que pregunto quienes la acompañarían, sin embargo, varios usuarios de Twitter le preguntaron si llevaría polos del juez Richard Concepción Carhuancho.



"Quiero visitar a mi amiga Keiko (Fujimori)", escribió Karina Calmet para que luego varios usuarios en Twitter le preguntaran si sería con un polo de Richard Concepción Carhuancho.



Esto debido a que en 2017, Karina Calmet celebró el encarcelamiento del expresidente Ollanta Humala y la primera dama, Nadine Heredia y felicitó la decisión de Richard Concepción Carhuancho, a quien además calificó como "héroe" y hasta mandó a hacer polos estampados con el rostro del magistrado.



"No, no me pondré ese polo. Usaré naranja", respondió Karina Calmet.



Finalmente, Karina Calmet preguntó una vez más si alguien la acompañaría a ver a la excandidata presidencial a prisión: ¿Mañana vamos a ver a Keiko? Quienes se apuntan. En los peores momentos se conoce la amistad chocos. Iríamos a pasar el día con ella", escribió la actriz que postuló al cargo de regidora de Lima por el fujimorismo.



Keiko Fujimori llegó al Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, popularmente conocido como Santa Mónica, luego de que el juez Richard Concepción Carhuancho la sentenciara a 36 meses de prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos y por, presuntamente, encabezar una organización criminal al interior de Fuerza Popular.