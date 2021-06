Tras la decisión del Poder Judicial de desestimar el pedido del Ministerio Público para dictar prisión preventiva en su contra, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró este lunes que el fiscal José Domingo Pérez busca que se “quede sola” en el marco del proceso de la “defensa” de los votos que obtuvo en la segunda vuelta al pedir que se le impida conversar con todos los testigos de la investigación en su contra.

A través de un video difundido en su cuenta de Twitter, Fujimori Higuchi consideró que el integrante del equipo especial del caso Lava Jato ha citado a “cientos de testigos malintencionadamente” para impedirle tener contacto con sus asesores.

“Hay algo que yo quiero denunciar públicamente, al no haber ninguna distinción entre los testigos de los aportes con los demás testigos del proceso, el impedimento de no poder verme ni comunicarme con ‘Miky’ [Torres] y Lourdes Flores incluye a cientos de testigos citados malintencionadamente por el fiscal”, sostuvo.

“Lo que el fiscal pretende es que me quede sola en un momento tan trascendente para la defensa de nuestros votos, por eso mi defensa va a apelar la decisión con respecto a no poder comunicarme con los testigos que no tienen nada que ver con los aportes. Sin embargo, como siempre lo he hecho, voy a cumplir con las disposiciones del Poder Judicial”, señaló.

En esa línea, la lideresa de Fuerza Popular consideró que el fiscal José Domingo Pérez busca “recortar” su derecho “a defender los votos de más del 50% de peruanos” y reiteró que en el proceso electoral existieron “trampas sistemáticas de Perú Libre”.

“Más allá de la obsesión de este fiscal conmigo, lo más grave de este último pedido es su clara intencionalidad política y electoral. A pesar de que los medios y todo el país ha visto a Miky Torres acompañarme durante toda la campaña, el fiscal solo presentó este pedido cuando salimos juntos a pedir la revisión de las actas frente a las trampas sistemáticas de Perú Libre”, manifestó.

“No me queda duda que lo que el fiscal ha querido es recortar mi derecho a defender los votos de más del 50% de peruanos que queremos conocer la verdad”, remarcó.

El fiscal no logró enviarme a prisión por cuarta vez, pero pretende dejarme sola en un momento decisivo. Yo jamás me sentiré sola porque sé que cuento con el apoyo de más del 50% de peruanos. No los voy a defraudar. pic.twitter.com/woTcLfRi8W — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 22, 2021

Este lunes el Poder Judicial declaró improcedente el pedido del Ministerio Público de dictar prisión preventiva contra Keiko Fujimori este lunes, luego de escuchar las intervenciones del fiscal José Domingo Pérez; de la abogada de la candidata presidencial, Giulliana Loza, y de la propia lideresa de Fuerza Popular.

El juez Víctor Zúñiga desestimó el pedido de José Domingo Pérez, quien solicitó que se revoque la comparecencia con restricciones a la lideresa de Fuerza Popular por mantener contacto con Miguel Ángel Torres y Lourdes Flores Nano, testigos del caso. Explicó que tomó esta decisión porque no se apercibió a Fujimori Higuchi previamente antes de solicitar la revocatoria de la comparecencia con restricciones.