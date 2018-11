Keiko Fujimori: Luisa María Cuculiza dice que chat ‘La Botica’ es "lo más bajo" | VIDEO 

Luisa María Cuculiza alzó su voz. La excongresista expresó su opinión por la prisión preventiva de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori , y dijo que los chats de 'La Botica' le parece lo más bajo.

Recordemos que el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 3 años de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, medida que Luisa María Cuculiza no cuestiona.

“Ese chat de ‘La Botica’ me parece lo más bajo. No puede insultar a las personas ni expresarse de esa manera de nadie. Estamos en un país donde los congresistas deben dar ejemplo de cómo se maneja una situación así, no valerse de lisuras y groserías”, contó Cuculiza en RPP Noticias.

"Siempre hay venganza en la política. Son determinaciones que ha tomado el juez que yo no tengo por qué objetarlas. En el país, hay un odio terrible. Hay que trabajar por unir el país", agregó la exparlamentaria.

Además, lanzó dardos contra aquellos congresistas que mencionan que 'su sueldo no les alcanza' precisando que nunca debieron darles la oportunidad de conseguir una curul.

Por otro lado, Luisa María Cuculiza contó que Keiko Fujimori estaba muy aislada con 4 personas 'encerrada en una oficina y no salía'. "No se daba cuenta del resto", puntualizó.