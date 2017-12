Keiko Fujimori: "Marcelo Odebrecht especula. No me conoce, ni me dio dinero" [VIDEO]

¡Se defiende! Keiko Fujimori se manifestó vía Twitter sobre las palabras que tuvo Marcelo Odebrecht sobre su persona en audio publicado en día de ayer por página de Facebook.



Keiko Fujimori calificó las palabras de Marcelo Odebrecht de especulaciones y de mostrar intenciones pero nada de hechos.



"#QueNoTeConfundan Marcelo Odebrecht en mi caso especula, muestra intenciones pero no hechos. No me conoce, ni me dio dinero. Ante la pregunta: ¿Sabe si el pago fue realizado a ella? Respuesta contundente: No", manifestó la lidereza de Fuerza Popular Keiko Fujimori desde su cuenta de personal de Twitter.



Como se recuerda, Marcelo Odebrecht señaló antes los fiscales peruanos, en una conversación de más de cuatro horas, que apoyó a Alejandro Toledo, Alan García,Ollanta Humala y Keiko Fujimori.



El audio



"Yo lo que sé es que en ese contexto le dije (a Barata) que apoyé más a Keiko para hacer el mismo proceso que en Venezuela", indicó Marcelo Odebrecht sobre Keiko Fujimori.