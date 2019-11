Keiko Fujimori salió en libertad y uno de los más felices es su esposo Mark Vito, quien hace 13 días inició una huelga de hambre indefinida en reclamo a la liberación de la lideresa de Fuerza Popular. Tras enterarse de la decisión del Tribunal Constitucional, que aprobó su hábeas corpus, el estadounidense estalló en llanto y agradeció a todos los peruanos por su apoyo.

“Quiero dar mi agradecimiento a todo el pueblo peruano, a las familias peruanas un fuerte abrazo, se ha hecho justicia, una justicia divina. Les agradezco por todo su apoyo, no solamente de cerca, de la distancia, de redes sociales, de cualquier color político porque nosotros somos una sola familia, nosotros somos peruanos y somos más grandes que cualquier afinidad política”, dijo Mark Vito desde los exteriores del Penal Anexo de Chorrillos para TV Perú.

El esposo de Keiko Fujimori dio declaraciones para varios medios de comunicación, incluso para el programa de espectáculos ‘Válgame’, donde Janet Barboza le preguntó sobre el plato preferido de su esposa. “Bueno, sería un sueño que Keiko nos cocine un buen lomo saltado, de Keiko sería lo máximo, ya han pasado 13 meses sin mi esposa, pero ojo, cuando viene a la casa, yo voy a engreír a ella”, dijo entre risas.

Asimismo, Mark Vito le explicó a Kathy Sheen que aún no tienen planes para festejar el cumpleaños de una de sus hijas, que es este 29 de noviembre. “No ha habido preparación porque la huelga de hambre no fue programada ni prevista. Tomé la decisión de huelga de hambre al ver la desesperación de mis hijas que me reclamaban para hacer algo. Me frustré y les dije que esta decisión no depende de mí y ellas me dijeron ‘no acepto esa respuesta’, dije: ‘¿qué quieres que haga? ¿compro mi carpa y me pongo al costado del penal?’, y me dijeron que si pues”, dijo el esposo de Keiko Fujimori.