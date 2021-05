El ministro del Interior, José Elice, aseguró este lunes que, en caso se realice un debate presidencial en la puerta del penal Santa Mónica, en Chorrillos, la Policía Nacional del Perú (PNP) acudirá para cumplir con su función de mantener el orden público.

Recordó, en ese sentido, que cuando se realizó el debate presidencial en Chota, Cajamarca, la PNP acudió para velar por la seguridad de la ciudadanía.

“La Policía Nacional del Perú siempre estará donde se le necesite, como dicen internamente en las discusiones que hay en el alto mando policial, la Policía no debe ser nunca un problema, sino una solución y para eso está”, afirmó Elice en conferencia de prensa.

“Así ocurrió en Chota y si hay un debate en cualquier lugar, la Policía Nacional estará ahí prestando su servicio para garantizar el orden y la seguridad pública”, señaló.

Ministro del Interior sobre posible debate presidencial en la puerta del Penal Santa Mónica: “La PNP estará ahí”

Minutos antes, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que el próximo sábado 15 de mayo esperará al candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, en la puerta del penal de Santa Mónica en Chorrillos para sostener un debate. Dijo esperar que “no se chupe” y acepte su propuesta.

“Usted [Pedro Castillo] ha dicho también que está a la espera que le ponga fecha y hora del debate, muy bien, el día sábado a las 3 p.m. lo espero en la puerta del penal Anexo Chorrillos Santa Mónica para poder debatir y continuar con estos debates que el pueblo peruano está esperando, y espero, espero que no se chupe. No arrugues, Pedro, no arrugues”, manifestó.