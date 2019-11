Keiko Fujimori las ve negras: No le darían libertad

Se reducen las posibilidades de que el Tribunal Constitucional (TC) dé libertad a Keiko Fujimori. Jorge Yoshiyama Sasaki dio detalles de que la excandidata presidencial sabía de las presiones de los abogados sobre los falsos aportantes para que den testimonios falsos a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato.

Jorge Yoshiyama entregó -según La República- una lista de 46 falsos aportantes que él mismo buscó, y cuyas identidades usó para depositar a la cuenta de la campaña de Keiko los 800 mil dólares que le dio su tío Jaime Yoshiyama Tanaka, quien fue secretario general fujimorista.

Según Yoshiyama Sasaki, Keiko Fujimori sabía que la empresa brasileña Odebrecht donó el referido fondo y también conocía del plan de encubrimiento de los falsos aportantes, quienes -aseguró- fueron instruidos por los abogados para que mientan.

Según las autoridades, estas declaraciones confirmarían que Keiko Fujimori es la ‘Señora K’.

‘CONFIÓ MUCHÍSIMO EN JAIME YOSHIYAMA’



En tanto, la psicoterapeuta Carmen González declaró en Ideeleradio: “ Keiko Fujimori se va quedando sola y están en un momento de ‘sálvese quien pueda’. Entonces, Rosa Bartra, asustada, se va buscando de quiosco en quiosco donde poder postular”.

“Me parece que Keiko Fujimori es una mujer fría y ha dirigido toda la operación (...) Ella es cerebral, pero eso no quiere decir que no sea autodestructiva, no quiere decir que ella sea lúcida para la política, pero acá ha estado salvándose y ha visto cómo es que tenía que salvarse a través de César Hinostroza. Ahora, me parece que confió muchísimo en Jaime Yoshiyama y él (Yoshiyama) hizo un poco de padre, de padrino con esta prima menor, que era Keiko Fujimori”, enfatizó.