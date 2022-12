¿La cuarta será la vencida? Hace unos meses Keiko Fujimori dijo, en un video de TikTok, que no volvería a postularse a la presidencia en el caso de un posible adelanto de elecciones. Sin embargo, ahora que el Congreso aprobó en primera legislatura unos posibles comicios en 2024 las cosas parecen haber cambiado y el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, no descartó la participación de su lideresa.

“Eso se verá en su momento”, señaló Galarreta en una entrevista con el diario Gestión, dejando en claro que no está descartado, a pesar de que la propia hija del sentenciado expresidente Alberto Fujimori se había prácticamente despedido de las campañas electorales.

Galarreta agregó que su partido viene haciendo una autocrítica interna frente a los resultados de las elecciones municipales y regionales de octubre pasado.

“NO SERÉ CANDIDATA”

“Es hora de discutir el adelanto de elecciones, en el que señalo claramente que no participaré. Si se adelantan las elecciones, no seré candidata a la presidencia, pero sí seré una activista en favor de la búsqueda de consenso para salir de este estancamiento”, dijo Keiko en un video subido a sus redes sociales el pasado 4 de setiembre.

Pero esa no era la primera vez que afirmaba sus intenciones de no participar en una cuarta elección. El 19 de julio, la lideresa de Fuerza Popular también manifestó la misma intención que plasmó en su video de TikTok: acortar el mandato de Pedro Castillo para adelantar las elecciones generales y mantenerse al margen de esos posibles comicios.

Un mes atrás, el 4 de junio, desde Loreto, dejó entrever a la prensa que no presentaría candidatura alguna en el 2026, pero no lo aseguró del todo. “Es muy difícil predecir la coyuntura”, precisó en aquel momento.

Del mismo modo, el 9 de septiembre del 2021, cuatro meses después de la victoria de Pedro Castillo, Fujimori Higuchi declaró a Willax TV que no estaba dentro de sus propósitos postular por cuarta vez al cargo de presidente. “No me voy de la política, pero no está dentro de mis planes ser candidata”, aseveró en aquel momento.

"No seré candidata", dijo en setiembre.

NO CUMPLIÓ SU PALABRA

Ahora que finalmente se concretó la caída de Pedro Castillo, tras su intento fallido de golpe de Estado, Keiko parece estar reevaluando la situación y quizás sienta ahora que el momento político le es favorable y se siente con posibilidades. No sería, además, la primera vez que incumple su palabra.

Recordemos que, en el 2016, luego de perder contra Pedro Pablo Kuczynski, aseguró que para el 2021 no habría ningún candidato que llevase su apellido. Promesa que finalmente no cumplió y terminó postulando por tercera vez.

MIRA TAMBIÉN: Suspenden por 30 días a ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos por dar cargo a hija de su comadre

Cabe recordar que ya son tres las elecciones perdidas por Fujimori Higuchi. En 2011, con solo 36 años, quedó atrás de Ollanta Humala. En 2016, Pedro Pablo Kuczynski le arrebató en segunda vuelta el sueño de ser la primera mujer presidenta del país. Y, finalmente, en 2021, el ahora vacado exmandatario Pedro Castillo se impuso a Fujimori también por un escaso margen. ¿Será ahora la cuarta la vencida?

TE PUEDE INTERESAR

Hombre que jura ser pareja de candidata Miss Perú La Pre de 14 años tiene dos hijos y una esposa, revela madre

Vendedores de Mesa Redonda ‘hacen su agosto’ con piñatas de Pedro Castillo: “Salen como pan caliente”

Pedro Castillo y Lilia Paredes estarían distanciados: expresidente no sabía que viajaría a México con sus hijos