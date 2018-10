Keiko Fujimori: Las 6 razones por las que fue detenida la lideresa de Fuerza Popular | VIDEO | FOTOS

Keiko Fujimori jamás imaginó que al llegar al Ministerio Público podría ser otro de sus días más tristes de su vida (el primero fue cuando lloró por la anulación del indulto a su padre) y quedaría detenida preliminarmente por el presunto delito de lavado de activos además de estar dentro de la investigación de los aportes y supuesto financiamiento de la constructora brasileña Odebrecht.



Concepción Carhuancho por ello dictó la medida por pedido del fiscal José Domingo Pérez y estas son las seis razones por las que fue detenida Keiko Fujimori.



1. Peligro de Fuga

Richard Concepción Carhuancho señaló que en el caso de Keiko Fujimori evidencia un 'grave peligro de fuga' debido a que la lideresa de Fuerza Popular es líder y jefa de una organización criminal dentro del partido que dirige. Además de tener capacidad económica para abandonar el país "por lo que tiene la capacidad de rehuir del accionar de la justicia".



2. No acude a citaciones

En la resolución, Concepción Carhuancho indica que Keiko Fujimori no concurre cabalmente a las citaciones cursadas por el Ministerio Público y que cuando ha solicitado reprogramaciones, no acredita de manera documentada las razones por las que no puede asistir.

3. Suplantación de más de 100 personas

Otra de las razones para la detención de Keiko Fujimori está el requerimiento de la fiscalía de lavado de activos, que habría existido la suplantación de 114 personas ​como aportantes, cuyos montos ascenderían a la suma total de US$ 649,573.64. Otras personas que figuran como aportantes de Fuerza Popular no se encuentran justificados.



4. Organización criminal

El juez Richard Concepción Carhuancho indica que la ex candidata presidencial, en su condición de presidenta de Fuerza Popular, habría formado una organización criminal "con la finalidad de obtener poder político en las instituciones del Estado, cometer delitos graves", como "el caso de dineros de procedencia ilícita de la empresa brasileña Odebrecht y otras". Además de usar su partido (Fuerza Popular) para la conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de activos de procedencia ilícita, de la suma de US$1'200,000.00 dólares.

5. Lavado de dinero de Odebrecht

Esta presunta 'organización criminal' (Fuerza Popular), de acuerdo a la resolución de Richard Concepción Carhuancho, habría lavado el activo ilícito de Odebrecht de US$1 millón de dólares, entregado por Jorge Barata.



Y que el monto de S/ 2'125,235.02 recaudado supuestamente en los cocteles no se han podido identificar a las personas que participaron en estas actividades, así como a las personas que adquirieron los boletos de la Gran Rifa.

6. Mulas

También se lee en la resolución que el dinero mal habido habría sido lavado a través de ingresos o aportes de los familiares y allegados de Yoshiyama Tanaka y Bedoya Camere y que estos habrían sido ingresados por "transportistas, tramitadores o depositantes ("mulas")" Angela Bautista Zeremelco y Daniel Mellado Correa que hicieron depósitos por el monto de US$ 100,000.00 y Us$ 458,073.64 respectivamente.



Debido a esto, Keiko Fujimori fue detenida preventivamente esta mañana por 10 días cuando acudió a declarar en el Ministerio Público.

Keiko Fujimori fue detenida

"Ella se ha puesto a disposición de la fiscalía", dijo su abogada, Giuliana Loza, tras señalar que la medida los tomó por sorpresa. Diversos legisladores de Fuerza Popular también criticaron la detención de su lideresa.

La orden de prisión contra Keiko Fujimori también alcanza a los ex dirigentes fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, investigados por supuestamente recibir fondos de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña presidencial del partido naranja en el año 2011.

El abogado de Yoshiyama Tanaka informó que su representado se encuentra fuera del país debido a un problema de salud; mientras que Augusto Bedoya ya fue detenido por las autoridades.

Keiko Fujimori y los otros 19 detenidos por el caso Cócteles

Lea a continuación el listado de las personas sobre las que, junto a Keiko Fujimori, hay una orden de detención preliminar.

1. Keiko Sofía Fujimori Higuchi

2. Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka

3. Augusto Mario Bedoya Camere

4. Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortes

5. Ytalo Ulises Pachas Quiñones

6. Ángela Berenis Bautista Zeremelco

7. Daniel Mellado Correa ​

8. Luis Alberto Mejía Lecca

9. Jorge Javier Yoshiyama Sasaki

10. Mayra Alexandra Castañon Dávila

11. Liz Document Manrique

12. Marisol Valles Chong

13. Pedro Abel Velayarce Llanos

14. Rafael Alejandro del Castillo Reategui

15. Liulith Sánchez Bardales

16. Giancarlo Bertini Vivanco

17. Patrizia Coppero del Valle

18. Erick Giovanni Matto Monge

19. Aurora de Jesús Torrejón Riva

20. Walter Rengifo Saavedra​