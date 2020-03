El empresario José Sam Yuen, quien reconoció ante la fiscalía que buscó falsos aportantes para la campaña presidencial del 2011 de Keiko Fujimori, reveló que contrató los servicios de Mark Vito Villanella para vender un terreno de su propiedad a finales del 2015.

“Dicha operación (con Mark Vito Villanella como corredor inmobiliario), que se realizó a valor de mercado, cuenta con toda la documentación legal, notarial y bancaria. Como resultado de ella, se le pagó al Sr. Villanella una comisión también de mercado (3%) por el servicio de corretaje inmobiliario”, indicó en un comunicado publicado en el diario El Comercio.

El empresario aseguró que esta información de la operación con el esposo de la lideresa de Fuerza Popular fue otorgada ante la fiscalía del equipo especial Lava Jato cuando brindó su declaración desde España el pasado 10 de febrero.

José Sam Yuen reiteró, tal y como señaló ante el Ministerio Público, que pagó en total unos S/3.000, en armadas de S/1.000 por reunión, a Jorge Yoshiyama en el 2014, en citas en las cuales participaron Keiko Fujimori y otros empresarios.

“En ningún momento en dichas reuniones se habló de dinero, pero Jorge Yoshiyama en días posteriores a cada reunión me pidió un aporte de S/1.000 para los gastos que tenía el partido. Yo colaboré las 3 veces, es decir, en total hice aportes por S/3.000 en efectivo”, manifestó.

José Sam Yuen y Javier Bisso

El empresario también confirmó lo que manifestaron ante los fiscales, tanto él como Javier Bisso López de Romaña (cuñado del magistrado del Tribunal Constitucional José Luis Sardón): que buscó falsos aportantes a pedido de Jorge Yoshiyama en la campaña del 2011. Según la versión de Sam Yuen, fue para sustituir a “importantes empresarios peruanos formales que habían hecho aportes a dicha campaña pero no querían revelarlo”.

“El Sr. Bisso voluntariamente preguntó a algunas personas e hizo una lista con 12 nombres, donde incluyó el suyo propio y el de su esposa. Esa es la lista que remití al Sr. Jorge Yoshiyama”, asegura.

Sam Yuen contradijo a Javier Bisso al asegurar que nunca ha presionado o amenazado a algún testigo, por lo que señaló sentirse “sorprendido” ante el testimonio que brindó este último ante la fiscalía, en la cual asegura que primero negó ser un falso aportante por pedido directo de José Sam Yuen.

“Jamás he presionado ni amenazado a ningún testigo. El Sr. Bisso propia dejó de laborar en mis empresas el año 2013 y sus declaraciones a la fiscalía -contradictorias entre sí en dos momentos distintos- se realizaron a partir del año 2018. Me han sorprendido sus declaraciones a la fiscalía, que he conocido a través de la prensa, por ser inconsistentes y no ajustarse a la verdad, pero no me corresponde especular sobre sus motivaciones”, indicó el empresario que reside en España.

Según La República, Javier Bisso López de Romaña dijo ante la fiscalía que José Sam Yuen le pidió que mantenga la falsa versión de que había aportado a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011. “Me respondió que el tema lo estaban viendo sus abogados y que mantenga la versión (falsa) de que yo había aportado, que no vaya a las citaciones y que dé una versión de tal manera que no me vinculen con el señor Sam [...] temía por las represalias que pudiera tomar en mi contra, el señor Sam u otras personas”, manifestó el cuñado de José Luis Sardón.