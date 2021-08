Keiko Fujimori lo acepta: “Reconozco a Pedro Castillo como presidente de la República del Perú”

A casi un mes de haber jurado a la Presidencia del Perú, Keiko Fujimori decidió reconocer a Pedro Castillo como mandatario constitucional del país. La lideresa de Fuerza Popular se pronunció luego de las denuncias de presuntas irregularidades en las actas procesadas por la ONPE.

“Después de reconocido este proceso electoral, he decidido no participar en estas movilizaciones, pero sí saludo el activismo político. Creo que es fundamental que nuestros ciudadanos estén alertas, sobre todo porque vemos que hay una intención de mantener su plan radical, pero todavía hay muchas alertas que nos preocupan que quieran convertir a nuestro país en Cuba y en Venezuela”, sostuvo.

Durante una entrevista brindada a RPP, Fujimori Higuchi manifestó que su partido se viene preparando en las elecciones municipales del próximo año porque “no se puede permitir que la izquierda radical o Perú Libre” salgan victoriosos.

“Yo reconozco al señor Pedro Castillo como presidente de la República de nuestro país, espero que él escuche el sentir de las grandes mayorías y que haga un buen mandato en los próximos cinco años”, sentenció.

Respecto a una posible reunión con el jefe de Estado, Keiko Fujimori dejó abierta la posibilidad de concretar una fecha con miembros del Ejecutivo a fin de establecer un buen diálogo.

“Yo no me niego a esa posibilidad. Cada vez que un presidente de la República me ha solicitado conversar, siempre he asistido. Es más, la semana pasada ha habido una reunión del Acuerdo Nacional y como representante de Fuerza Popular ha acudido el vocero Nano Guerra García”, recordó.