Tras la detención de Keiko Fujimori, la exprimera dama Susana Higuchi, brindó sus primeras declaraciones a la prensa. La exesposa de Alberto Fujimori afirmó que preferiría estar presa ella, en lugar de su hija.



Muy afectada, Susana Higuchi se pronunció sobre la detención de Keiko Fujimori en Panorama y cuales son sus sensaciones tras la sorpresiva detención.



"Como madre no puedo soportar que injustamente la tengan detenida. No lo entiendo. Un millón de veces prefiero estar yo en su lugar. Doy la vida por mis hijos", manifestó Susana Higuchi.

Susana Higuchi contó que al enterarse de la detención de Keiko Fujimori casi se desmaya. 'La verdad no sabía que pensar, la verdad me quebré", manifestó la ex primera dama.



Añadió que al encontrarse con Keiko Fujimori en la Prefectura de Lima se dieron un fuerte abrazo. "Un abrazo sincero vale más que mil palabras", expresó Susana Higuchi.

Para Susana Higuchi la detención de Keiko Fujimori es injusta. "Sin pruebas no se puede arrestar a una persona. Toda mi familia la está pasando mal", manifestó.



Finalmente añadió que Kenji Fujimori también está afectando por la detención de Keiko Fujimori y que espera que esta situación sea el reinicio de la unidad familiar, que nunca se debió quebrar.