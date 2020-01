Keiko Fujimori volverá a la cárcel luego de que el Poder Judicial dictaminara 15 meses de prisión preventiva por el caso Odebrecht. La lideresa de Fuerza Popular, a sabiendas que su suerte estaba echada y previo a su partida hacia la Sala Penal Nacional, grabó un video en el que tildó de “ajusticiamiento y venganza política” el enviarla nuevamente a un penal de máxima seguridad y culpó a “ONG’s que manipulan y chantajean al Poder Judicial, miembros del Ministerio Público que promueven la judicialización de la política, periodistas y un gobierno que quiere evitar a toda costa su fiscalización”.

“Si ustedes están viendo este video es porque el juez Víctor Zúñiga es porque decidió enviarme injustamente de regreso a la cárcel por un segundo pedido de prisión preventiva. Me manda a prisión a pesar que el Fiscal no pudo entregar ni un solo elemento nuevo en mi contra. Me manda a prisión a pesar que el Tribunal Constitucional ya descató todos los argumentos del Ministerio Público. Me manda a prisión a pesar que el Poder Judicial ha reiterado que la cárcel es la excepción y no la regla”, dice al inicio del video que publicó en Facebook.

“Esto no es justicia, es un ajusticiamiento y venganza política”, agregó Keiko Fujimori.

Asimismo, Fujimori Higuchi indicó que “todos se han unido para intentar desaparecerme y usan a un grupo de fiscales, cegados por su ego y una inexplicable obsesión”. Indicó que tras este nuevo revés en su defensa tomó tres decisiones importantes: entregarse inmediatamente “porque jamás dejaré de dar la cara por más injustas que sean las situaciones a las que me enfrento. Tengo la conciencia tranquila y yo no me corro”.

“Segundo, romper mi silencio y dar una respuesta política a esta persecución. Tercero, pedir a mi esposo que presente mi caso a gobiernos extranjeros y organismos internacionales... No puedo quedarme con los brazos cruzados frente a esta segunda prisión preventiva. Lo único que pido es que se me trate como cualquier otro ciudadano con derechos, respetando mi debida defensa y mi libertad, como mujer, como esposa y, sobre todo, como madre voy a sacar todas las fuerzas que me quedan y volver pronto a los brazos de mis hijas y de Mark”, finalizó Keiko Fujimori.

Keiko Fujimori envía mensaje tras dictamen de 15 meses de prisión preventiva