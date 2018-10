El suspendido congresista Kenji Fujimori brindó unas breves declaraciones en los exteriores de la Clínica Centenario donde se encuentra internado su padre Alberto Fujimori. El expresidente deberá volver a la cárcel tras la anulación de su indulto.

Kenji Fujimori precisó que su padre se encuentra en Cuidados Intermedios y está en constante monitoreo médico para evaluar la evolución de su salud.

"Mi corazón y mi alma la han destrozado. Yo por mi padre y por mi madre soy hasta mi vida, doy mi alma, en estos nueve meses que he estado con mi padre en casa, he pasado mi cumpleaños y navidad con él. Han sido los momentos más felices mi vida. Estoy consternado, estoy sumamente dolido. Me siento destrozado por la noticia del día de hoy", declaró el menor de los Fujimori.

Kenji señaló también que 'no se quedará de brazos cruzados' y que recurrirá a todas las instancias correspondientes para luchar por la libertad de su padre.

"Como hijo, no voy a bajar la guardia, voy a seguir luchando por defender la libertad de mi padre. Mi objetivo era lograr su libertad y no me quedaré de brazos cruzados. Vamos a luchar en todas las instancias, judiciales y políticas", agregó.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del magistrado Hugo Nuñez Julca, declaró fundado pedido de la parte civil de no aplicación del indulto humanitario en favor de Alberto Fujimori.