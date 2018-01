Kenji Fujimori: "Keiko, ya es hora de bajar el ruido político a la confrontación" [VIDEO]

Kenji Fujimori llegó a Panorama de la clínica Centenario donde se encuentra Alberto Fujimori internado por estar mal de salud. El menor de los Fujimori interrumpió a la periodista para hacer manifiesto su agradecimiento a Pedro Pablo Kuczynski por el indulto humanitario para su padre.



"Quería interrumpirte. No puedo dejar pasar por alto esta ocasión. Quiero gradecer al presidente Kuczynski por su decisión valiente y magnánima", indicó Kenji Fujimori en el programa Panorama.



Kenji Fujimori indicó que nunca hubo alguna negociación con el Gobierno para no apoyar la vacancia presidencial. "Acá no han ocurrido llamadas telefónicas. Este es un tema de confianza y ustedes tendrá la última palabra", manifestó Kenji Fujimori sobre el día de votos por la vacancia de PPK.



Pleno del Congreso aprobó pedido de vacancia presidencial a PPK

"¿Qué les han dado?", "¿Cuánto les han pagado?'", dice Kenji Fujimori que le gritaron los miembros de Fuerza Popular por no apoyar la vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski.



Kenji Fujimori indica que nunca hubo llamadas telefónicas entre Alberto Fujimori y los "Avengers". "Algunos miembros de mi bancada quieren hacer ver que hubo una negociación", sentencia Kenji Fujimori.



El menor de los Fujimori indicó que su padre quiere recuperar "los 12 años perdidos". Kenji Fujimori manifestó que le "duele" algunos calificativos que usan en contra de Alberto Fujimori.



Sobre Fuerza Popular.



"Reconciliación, igual reestructuración", indica Kenji Fujimori. "Si uno perdió una elección y otra elección, hay que hacer un autoanálisis", dice Kenji Fujimori. "Keiko, ya es hora de bajar el ruido político a la confrontación", "Dejemos trabajar", sentencia Kenji Fujimori que exhorta a tender puentes entre los poderes del Estado.